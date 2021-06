Eerst een mestvergister, nu een zonnepark: 'De gemeente wil dit dorp opofferen'

De geruchten gingen al een tijdje rond in het dorp, maar nu weten de inwoners van Borgercompagnie het zeker: zonneparkexploitant Powerfield wil een zonnepark van 139 hectare bouwen tussen Borgercompagnie en Tripscompagnie. Omwonenden zijn vorige week door middel van een brief op de hoogte gebracht van het initiatief.

Vergisters buiten werking

Een groot deel van het park wordt gerealiseerd op de grond van Dankers Bio Energy. Het bedrijf zorgt al jaren voor stankoverlast in de buurt. Powerfield zegt dat probleem te willen tackelen. 'Wij hebben Dankers een voorstel gedaan waarbij zijn vergisters buiten bedrijf gesteld worden om daarmee de overlast voor de omgeving weg te nemen', schrijft Powerfield in de brief.

Gratis zonnepanelen

Powerfield stelt vijf hectare van het zonnepark beschikbaar aan de omgeving. 'Dit kan bijvoorbeeld door een nieuw op te richten energiecoöperatie of door het oprichten van een gebiedsfonds. Verder zullen omwonenden gratis zonnepanelen ontvangen of hiervoor in de plaats een vergoeding van 2.500 euro', aldus Powerfield.

(Foto: RTV Noord/Martijn Folkers)

'We zijn vernacheld'

Omwonenden van Dankers Bio Energy reageren verre van enthousiast op het plan. 'We zijn eerst met zo'n twintig gezinnen door de gemeente vernacheld met die vergister en nu wil de gemeente het hele dorp opofferen voor dit zonnepark. We voelen ons in de steek gelaten', zegt een omwonende die anoniem wil blijven.

Huis ontvluchten

Omwonenden klagen al jaren over de stank die door Dankers Bio Energy wordt geproduceerd. Sommige bewoners zeggen regelmatig hun huis te moeten ontvluchten en geen visite meer te durven ontvangen. De beschuldigende vinger wordt gewezen naar de gemeente Veendam, die volgens de omwonenden al jaren te weinig doet tegen de stankoverlast.

Zolang er geld wordt verdiend, blijven die vergisters draaien, met of zonder zonnepark omwonende

Schoorsteen

'Dit is gewoon weer een vertragingstechniek. De problemen met de stank zouden worden opgelost met een grote schoorsteen van zo'n 25 meter hoog, maar die procedure duurt nu al twee jaar. Het schiet totaal niet op. Nu is er ineens een nieuw plan en kunnen we weer jaren gaan bakkeleien over een zonnepark. Ondertussen zitten wij nog steeds in de stank', aldus de omwonenden.

De bewoners twijfelen ook of de mestvergisters bij de aanleg van een zonnepark ook echt niet meer worden gebruikt. 'Zolang daar geld mee verdiend kan worden blijven die dingen draaien. Met of zonder zonnepark. Daar ben ik van overtuigd', zegt een van de omwonenden.

De plek in Borgercompagnie waar het zonnepark moet komen (Foto: RTV Noord \ Jeroen Willems)

Reactie gemeente Veendam

De gemeente Veendam heeft inmiddels een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen, maar geeft aan verder geen partij te zijn geweest in de onderhandelingen. 'Powerfield heeft zelf het initiatief genomen en afspraken met Dankers gemaakt. Daarbij hebben zij een voorstel gedaan en ook afspraken gemaakt over het stoppen van de bedrijfsvoering van Dankers als een zonnepark gerealiseerd kan worden', aldus een woordvoerder van de gemeente.

Wethouders Bert Wierenga en Henk Jan Schmaal lijken niet onwelwillend tegen over het plan te staan. 'De biovergister geeft al jaren overlast. Als dit initiatief de overlast weg kan nemen, dan is dat positief. De initiatiefnemers moeten de normale procedures doorlopen. De gemeente toetst de plannen onder andere aan de zonnevisie', aldus de wethouders.

Lees meer:

- Biovergister verdeelt buurt in Borgercompagnie

- Schoorsteen moet Borgercompagnie van stank afhelpen

- Omstreden mestvergister zorgt voor juridisch steekspel tussen Veendam en boer