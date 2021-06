Berndt Benjamins moet nieuwe wethouder in Groningen worden

De fractie van D66 in de gemeente Groningen heeft Berndt Benjamins aangedragen als nieuwe wethouder. Hij moet partijgenoot Paul de Rook opvolgen, die in juli vertrekt naar het Noorderpoort.

Of Benjamins daadwerkelijk de nieuwe wethouder wordt is aan de gemeenteraad, die stemt uiteindelijk over het aantreden van de D66'er. De hoofdrolspeler verwacht niet dat de raad voor zijn benoeming gaat liggen. 'Ik kan mij stemmingen voorstellen die heel spannend zijn, maar ik hoop dat deze dat niet wordt.'

Benjamins is op dit moment locatiemanager bij IN2-SPY, een kliniek van psychologen en orthopedagogen waar jongeren terecht kunnen voor traumabehandeling.

Inwerken

Met de voordracht komt er een droom uit voor Benjamins, die eerder fractievoorzitter was van zijn partij. Hij gaf het stokje onlangs over aan Tom Rustebiel. 'Het is wel een droom die ik ooit had', zegt Benjamins. 'Maar ik heb mij er ook makkelijk bij neergelegd dat ik het niet werd omdat we in Paul een hele goede wethouder hebben. Dan zet ik mijzelf makkelijk aan de kant.'

Als de benoeming een feit is dan zal hij vanaf juli de scepter gaan zwaaien op onder meer het gebied van cultuur en economische zaken. De komende tijd zal Benjamins worden ingewerkt. 'Ik weet nog niet precies hoe dat eruit gaat zien, maar het is wel de bedoeling dat ik een kijkje in de keuken krijg. Het is ook een kwestie van wat het college prettig vindt.'

Gemeenteraadsverkiezingen

Het dienstverband zal slechts een aantal maanden duren: in maart 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Benjamins wil nog niks kwijt over zijn ambities als wethouder in een nieuw te vormen college.

'Ik hoef het verschil niet te gaan maken. Het beleid wat met name op de afdeling economische zaken is ingezet is een beleid dat ik ondersteun. Het lijkt mij vooral belangrijk om het herstelbeleid rondom corona uit te rollen.'

Als alles volgens plan verloopt zal Benjamins op 7 juli aantreden als opvolger van De Rook.

