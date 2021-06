Ouders en kinderen komen weer met elkaar in contact in 'Worteltuin'

'Deze tuin is bedoeld voor ouders en kinderen die niet meer bij elkaar wonen', legt Geerte van den Wildenberg uit.

'Er is iets gebeurd in het gezin, ouders konden niet meer voor het kind zorgen, of er is een scheiding geweest. Het is hartstikke belangrijk - met name voor kinderen - dat je je wortels kent. Dat je weet waar je vandaan komt', vertelt ze.

'Een plek waar het rustig en veilig is'

'Nu gebeurt het contact met de ouders vaak op een kamertje bij Jeugdzorg, bijvoorbeeld. Of bij McDonald's. En dat zijn niet de fijnste plekken om je relatie weer te ontdekken en op te bouwen. Het is fijner als dat kan op een plek waar je op natuurlijk wijze wat meer afstand kunt nemen van elkaar en waar het rustig en veilig is. Waar je samen leuke dingen kan doen. En dat is hier!'

Van weiland naar weelderige tuin

En 'hier' is in de tuin naast het huis waar Van den Wildenberg woont. Tot enkele jaren geleden graasden daar nog koeien, nu is het een weelderige tuin met onder meer verschillende fruitbomen en kruiden. 'Al staan er ook nog wel wat wortels, wilde penen vooral', zegt Van den Wildenberg.

'Het was een hele klus! We zijn er in 2019 mee begonnen. Dat valt niet mee op een koeienweiland. Het gras is heel hardnekkig en komt altijd terug, ook al heb je het er al vijf keer uitgehaald. En het groeit ook gruwelijk hard. Maar de planten helpen mij nu het ongewenste onkruid eronder te krijgen.'

Een kijkje in de Worteltuin in Alteveer:

Bijpraten vanuit een wortelhuisje

In de Worteltuin staan ook een aantal kleine, makkelijk te verplaatsen huisjes: de wortelhuisjes. 'Die hebben we gekregen van een stichting en het fonds Kinderpostzegels. Om de start van onze worteltuin een leuke, extra zwieper te geven. Je kan er in spelen, maar kan er ook in contact komen met je vader of moeder. En als je dat te dichtbij vindt, kies je ieder voor een eigen huisje. Die kan je omdraaien en dan zit je tegenover elkaar.'

De bedoeling is dat alle twaalf provincies uiteindelijk minimaal één Worteltuin krijgen. Na de opening in Alteveer op 22 juni zijn er tien, verspreid over het hele land.