Kleedkamer Noord #29: 'De Spelen in Parijs zijn mijn ultieme droom'

Malou Alferink, de fysiotherapeut van Lycurgus, zit met de Oranje Dames voor de Nations League in Rimini. Ze vertelt in Kleedkamer Noord dat ze nóg grotere dromen heeft. Ook bespreken we onder andere het beachvolleybalgoud van Alexander Brouwer en de transfers bij Lycurgus en Donar.

Dick Heuvelman vindt dat de door blessures geteisterde Thijmen Kupers moet gaan wielrennen. En FC Groningen-watcher Stefan Bleeker belt in om te vertellen wat we als omroep met het naderende jubileum van FC Groningen gaan doen.

(Foto: Vincent Jannink/ANP)

-Karel-Jan Buurke: 'Polling pakt goud op de Spelen in Parijs!'

-Henk Elderman: 'Alle ogen zijn weer op Abbingh gericht'

-Malou Alferink: 'De Spelen in Parijs zijn mijn ultieme droom'

-Malou Alferink: 'De jongens van Lycurgus zijn grotere aanstellers'

-Niiwino Geertsema: 'Ik maakte me een beetje zorgen om Brouwer en Meeuwsen'

-Dick Heuvelman: 'Thijmen Kupers moet gaan wielrennen!'

Beluister Kleedkamer Noord #29 hier:

Deze Kleedkamer Noord (en de vorigen) zijn te beluisteren via Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.

Naast Kleedkamer Noord heeft RTV Noord ook de FC Groningen-podcast De Koffiecorner (Spotify, Google Podcast en Apple Podcast), Credo, het leven van Ede Staal (Spotify en Apple Podcast) en de politieke podcast Voorwaarts Voorwaarts. (Spotify)

