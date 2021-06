FC-historie in cijfers: 1971-1981, een begin met veel records

Vijftig jaar bestaat FC Groningen komende week. Daarom kijken we de komende dagen terug. Hoe presteerde de FC en wat waren opvallende feiten uit die periode? We beginnen met de eerste tien jaar: 1971-1981.

Het seizoen in 1971 werd afgetrapt met een wedstrijd op 15 augustus. 13.000 mensen zaten in het Oosterparkstadion te kijken naar een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Martin Koeman was een van de elf in de basis. Een droomstart was het niet. Groningen verloor met 0-1.

Het zou een seizoen blijken waarin Groningen aan een slechte reeks begon. Ze eindigden als 11e in de eredivisie (het beste resultaat in deze tien jaar), en in datzelfde seizoen werd direct de langste reeks wedstrijden in vijftig jaar ingezet waarin níet werd gewonnen. Tussen half april en half november 1972 werd in 19 wedstrijden niet gewonnen (alle competities samen): 8 gelijke spelen en 11 verliesbeurten. Zo’n lange reeks zonder winst zou er in vijftig jaar nooit meer komen.

Lees verder onder grafiek

Kon beter

De eerste tien jaar zijn sportief gezien enigszins wisselvallig. Aan het einde van seizoen ’73/’74 is de FC op de 18 plek op de ranglijst terug te vinden, om de volgende zes seizoenen tot de eerste divisie veroordeeld te zijn. In dit seizoen kreeg de FC maar liefst 84 treffers om de oren. Dat is sindsdien nooit meer gebeurd.

Het is ook het seizoen waarin de grootste nederlaag ooit in deze vijftig jaar is geleden. Het jaar 1974 is nog geen week oud en Groningen krijgt een gigantisch pak slaag van 020. Uit in Amsterdam verliest de FC met 9-0 van Ajax. Het is de grootste nederlaag in vijftig jaar tijd. Saillant detail: Groninger Jan Mulder pikte een graantje van deze overwinning mee door er twee in te leggen.

Dieptepunt

In 1977 is het dieptepunt bereikt. In dat seizoen eindigde de Trots van het Noorden op de 8e plek in de Eerste Divisie. Sindsdien wordt de weg omhoog langzaam gevonden, met als toenmalig hoogtepunt de winst van de Eerste Divisie in 1980. Er werd 79 keer gescoord en 21 goals werden geïncasseerd, waarmee het doelsaldo op +58 kwam. Dit is het hoogste doelsaldo dat Groningen de afgelopen vijftig jaar haalde. Na dit seizoen FC kwam terug op het hoogste niveau, om daar bijna twintig jaar te blijven.

Lees verder onder grafiek

Clubtopscorer

Tot slot is er nog Peter Houtman. In het seizoen ’77/’78 scoorde hij 31 keer. Dat deed geen enkele speler hem na.

Omdat de FC komende week vijftig jaar bestaat, blikt RTV Noord de komende dagen vijf keer terug op het verleden van de club. Op basis van statistieken van fcgstats.nl bekijkt RTV Noord steeds een decennium. Ook is gebruik gemaakt van een oud artikel van het Nieuwsblad van het Noorden en afc-ajax.info. Morgen bekijken we de periode 1981-1991.

Lees ook:

- Alles over FC Groningen 50 jaar