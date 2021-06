Twintigers zorgen voor frisse blik in Knoalster raad

Ze vinden het nog leuk ook. ‘Ik moest wel wennen aan de politieke cultuur’, zegt de 25-jarige Merlijn Wiersema. ‘In de politiek gaan ze op een hele andere manier met elkaar om. Er wordt niet gezellig gebabbeld, het gaat echt ergens over. Wat ik irritant vind is dat in de raad van Stadskanaal soms dingen eindeloos herhaald worden. Maar goed, dat is de politieke cultuur.’

In het diepe gegooid

Joëlle Maxime Ham vond zichzelf kort na haar aanmelding bij de SP opeens terug op plek 4 op de kieslijst. Ze vond nog net de tijd om een paar keer mee te kijken bij een raadsvergadering en werd meteen in het diepe gegooid. ‘Het ging allemaal heel vlot’, blikt ze terug. ‘Ik was een van de jongste, je wilt ook niet afgaan in het debat, maar gelukkig hield ik me goed staande. Het is toch spannend, want je debatteert met raadsleden die jaren ervaring hebben.’

Als raadslid verdiep je je in dingen waar je op voorhand weinig over weet Joëlle Maxime Ham

Ham heeft ondertussen de smaak te pakken en ontwikkelt zich tot een ambitieuze Oost-Groningse. Ze is mede-oprichter van de groep Oost-Groninger vrouwen, om jonge vrouwen in Oost-Groningen bewuster te maken van hun kwaliteiten en ze uit hun schaduw te laten stappen.

Ze heeft de afgelopen jaren veel geleerd, zegt ze. ‘Als raadslid verdiep je je in dingen waar je op voorhand weinig over weet. Daarnaast kom je op plekken waar je normaal niet komt. Dat is allemaal heel leerzaam.’

Tijd en ruimte om fouten te maken

Dat ervaart Wiersema ook. Onder toeziend oog van CDA-nestor Aike Maarsingh krijgt Wiersema de tijd en ruimte om debatten te voeren en fouten te maken. ‘Hij zei: daar leer je alleen maar van. In het begin ging ik met het lood in de schoenen de discussie aan. Je debatteert toch met raadsleden die veel meer ervaring hebben.’

Een vriend van me is onlangs lid geworden van het CDA. Ze zien dat de politiek toch invloed heeft op hun leven Merlijn Wiersema

Wiersema en Ham hebben de smaak te pakken: als de partij en de kiezer hun een nieuwe termijn gunt, gaan ze door als raadslid. Ham sluit niet uit dat ze lijsttrekker wil worden.

‘De vorige keer stond ik op plek 4, volgend jaar hoop ik iets hoger op de lijst terecht te komen. Ik ben wel ambitieus, wil er wel voor gaan.’

Omgeving geïnteresseerd maken

Als twintigers maken ze hun omgeving in elk geval geïnteresseerd voor de politiek. ‘Ze vragen ernaar, corona zorgt ervoor dat ze ook geïnteresseerd zijn’, zegt Wiersema. ‘Ze zien dat de politiek toch invloed heeft op hun leven. Een vriend van me is onlangs lid geworden van het CDA. Als docent op het Ubbo Emmius vind ik het leuk om met mijn leerlingen over politiek te hebben. Leerlingen vinden het interessant om te weten wat er speelt. Zo breng je de politiek toch wat dichterbij ze. Heel leuk om te doen.’