Metaalbedrijf Centraalstaal vraagt faillissement aan

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd Dat is in de meeste gevallen de opmaat naar een bankroet. Het voorbije weekend heeft bewindvoerder Gerard Breuker van Dorhout Advocaten zich door de directie laten bijpraten over de situatie bij Centraalstaal.

Na gesprekken maandagmorgen met directie, de ondernemingsraad en mensen van investeringsmaatschappij Nimbus is in overleg met bewindvoerder Breuker besloten de stekker eruit te trekken.

De partijen die interesse hebben, zijn geen opkopers Gerard Breuker, bewindvoerder

Strategische interesse

‘Er is geen vooruitzicht dat de schuldeisers vanuit de situatie waarin het bedrijf momenteel verkeert nog betaling krijgen’, aldus Breuker.

Nog voordat het faillissement werd aangevraagd hadden zich bij Breuker al partijen gemeld die Centraalstaal willen overnemen. De bewindvoerder is positief over die belangstelling. ‘De partijen tonen strategische interesse’, zegt Breuker. ‘Het zijn geen opkopers die er alleen om financiële redenen inzitten.’

Aderlating

Centraalstaal levert bouwpakketten van staal aan onder meer de scheepswerven in het Noorden. Het bedrijf heeft daarmee een spilfunctie in de regionale scheepsbouwindustrie. Daar wordt de teloorgang van de onderneming dan ook gezien als ‘een aderlating’.

Ook bewindvoerder Breuker zegt: ‘In de keten wordt er veel waarde aan gehecht dat er continuïteit is bij Centraalstaal.’

Welke partijen het precies zijn die belangstelling hebben voor Centraalstaal wil Breuker nu niet zeggen. Ook over de voorwaarden waaronder een eventuele overname kan gebeuren valt nog niets te zeggen, bijvoorbeeld of Centraalstaal in zijn geheel of in afgeslankte vorm en met minder werknemers verder gaat.

Investeerder

Centraalstaal is onderdeel van het concern Central Industry Group, waar nog acht andere bedrijven onder vallen die veel actief zijn in de scheepsbouw. CIG ging zelf in 2016 failliet, waarna het werd gekocht door investeringsmaatschappij Nimbus in Zeist. Via Nimbus participeert onder meer de Groninger zakenman Rolf Braun in CIG.

Braun verwijst voor commentaar door naar Nimbus, maar daar wil men niet ingaan op de situatie bij Centraalstaal.

Bewindvoerder Breuker verwacht dat investeerder Nimbus Centraalstaal zal willen afstoten. Voor Nimbus blijven volgens Breuker de gevolgen daarmee beperkt tot de financiële verliezen door het faillissement. Naar Breuker het nu inschat zullen de overige CIG-werkmaatschappijen verder geen nadelige gevolgen ondervinden.

Wil je nu een schip bouwen, dan betaal je de hoofdprijs Gerard Breuker, bewindvoerder

Hoofd boven water

De afgelopen jaren had Centraalstaal grote moeite het hoofd boven water te houden. Het bedrijf wist na het faillissement van CIG onder de vleugels van Nimbus geen enkel jaar positief af te sluiten.

De scheepsbouwpakketten die Centraalstaal leverde, bestonden uit gesneden en voorgevormde metalen delen en platen. Dat de afzet niet goed liep, kwam vooral doordat de concurrentie van bedrijven die staal op maat snijden sterk is toegenomen. Ook al hield het Groninger bedrijf een sterke positie in het buigwerk.

Volgens Breuker deelde ook de sterk verhoogde staalprijs een harde klap uit aan Centraalstaal. Staal is gedurende de Covid-crisis ongeveer in prijs verdubbeld. Bewindvoerder Breuker: ‘Wil je nu een schip bouwen, dan betaal je de hoofdprijs. Orders blijven uit, omdat werven wachten met het plaatsen ervan.’

Efficiënt en goedkoop

Centraalstaal werd opgezet door een aantal noordelijke werven die de productie van staalpakketten efficiënter en goedkoper wilden. Tot dan toe deden de werven het snijden en buigen van stalen delen veelal zelf.

Ook nu nog zijn bijvoorbeeld Royal Bodewes en Ferus Smit in Hoogezand en Niestern Sander in Delfzijl afnemers van de producten van Centraalstaal. Zo is de coaster Scot Isles die afgelopen vrijdag bij Royal Bodewes te water werd gelaten volledig gebouwd uit stalen delen geleverd door Centraalstaal.

Lees ook:

- Centraalstaal vraagt uitstel van betaling aan, zeventig banen op de tocht

- Nimbus wil dochterondernemingen van CIG overnemen (2016)