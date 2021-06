Inbox van hondenschool in Leek ontploft: viervoeters mogen weer naar groepsles

Caren Appelman van hondenschool Chimié in Leek. (Foto: Eigen foto)

Hondentrainers in de provincie Groningen mochten vanwege corona alleen privéles geven. Sinds zaterdag kunnen ze op hun eigen terrein maximaal vijftig cursisten ontvangen, mits het veld groot genoeg is. Dat bevestigt de gemeente Westerkwartier.

Caren Appelman van hondenschool Chimié kan de versoepeling amper geloven. 'We gaan van bijna niets naar vijftig. Bizar: dit had ik niet verwacht, maar het is heel fijn natuurlijk.'

Puppycursus

De hondentrainer verwerkt nu alle aanmeldingen en verdeelt de cursisten over groepjes van maximaal zes. Appelman merkt dat er veel vraag is naar de puppycursus en de basiscursus.

‘Baasjes geven aan dat hun hond door corona slecht is gesocialiseerd. Groepsles kan ze laten wennen aan andere honden en mensen in hun omgeving’, zegt Appelman.

Inhaalslag

De komende periode staat voor Chimié in het teken van een inhaalslag. In de afgelopen periode viel de helft van de inkomsten weg. Dat kwam mede door het verschil in regelgeving tussen gemeenten.

Appelman zag cursisten overstappen naar hondenscholen in de Drentse buurgemeente Noordenveld, omdat puppycursussen in groepsverband daar wél waren toegestaan.

'Dat maakte de afgelopen tijd onrustig en frustrerend’, zegt Appelman. ‘Je wist niet waar je aan toe was. Het voelde onrechtvaardig. Emotioneel was het best pittig.'

