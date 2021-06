Rolstoeltennis Zomer Challenge begonnen in Oldekerk

De kick-off van de challenge vond plaats door een korte training en een partijtje rolstoeltennis tussen onder meer wethouder Elly Pastoor van Westerkwartier en Carlo Ezinga, directeur van Rabobank Noordenveld en West Groningen. Ze kregen uitleg van Doeko Berghuis, die als tennisleraar en als gecertificeerd rolstoeltennisleraar is verbonden aan De Mepsche.

Harde ondergrond

De club op sportpark Eekeburen heeft een buitenbaan met een harde ondergrond waarop rolstoelen goed kunnen draaien en keren. Wendbaarheid, daar draait het om volgens leraar Berghuis.

Door rolstoeltennis kan ik blijven meedoen en kan ik mijn energie kwijt Grietien Fortuin

‘Je moet zorgen dat je je rolstoel altijd in beweging houdt om klaar te staan voor de volgende bal. Vanuit stilstand lukt dat bijna niet en ben je te laat.’ Voordeel is wel dat de bal twee keer mag stuiteren in plaats van één keer zoals bij het gewone tennis.

Wethouder Elly Pastoor ervaart hoe het is om in een rolstoel te tennissen (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Niet aflatende inzet

De rolstoelchallenge is er gekomen door het enthousiasme en de niet aflatende inzet van voorzitter Grietien Fortuin van De Mepsche. Fortuin, die botkanker had, kan niet meer staand tennissen. Om haar favoriete sport toch te kunnen spelen is ze aangewezen op rolstoeltennis.

‘Daardoor kan ik blijven meedoen en kan ik mijn energie kwijt. Ik speel ook tegen valide leden van de club.’

Samen de schouders eronder

Om het rolstoeltennis financieel mogelijk te maken en verder uit te dragen nam Fortuin contact op met de gemeente Westerkwartier, de Rabobank, het Huis voor de Sport en de KNLTB. Gezamenlijk zijn de schouders onder het plan gezet, met als resultaat de eerste rolstoeltennischallenge.

Wethouder Pastoor: ‘De gemeente Westerkwartier heeft een lokaal sportakkoord met allerlei verschillende sportverenigingen. Onderdeel van dat akkoord is dat we sport samen met de clubs toegankelijk willen maken voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Daarom omarmen we dit initiatief van De Mepsche van harte en ik hoop dat Niekerk/Oldekerk de hotspot wordt van rolstoeltennis in Noord Nederland. De gemeente levert daar graag een bijdrage aan.’

Tot en met december

De zomerchallenge wordt gehouden op maandagmiddag en duurt tot en met september. De Mepsche zorgt voor het materiaal, zoals tennisrolstoelen, rackets en ballen.