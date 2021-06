FC-historie in cijfers: 1981-1991, derde plek en Europees voetbal

Vijftig jaar bestaat FC Groningen komende week. Daarom kijken we de komende dagen terug. Hoe presteerde de FC en wat waren opvallende feiten uit die periode? Gisteren stonden we stil bij enkele opvallende records uit de eerste tien jaar. Nu kijken we naar het vervolg: 1981-1991.

1990/1991

Het seizoen ’90-’91 verdient speciale aandacht. Groningen eindigde in de competitie op de derde plaats van de Eredivisie, de hoogste eindstand in een halve eeuw Groningse voetbalgeschiedenis. Het is dan ook niet vreemd dat in dit seizoen de langste ongeslagen reeks ooit werd neergezet. Tussen eind september ’90 en half januari ’91 verloor de FC (in alle competities bij elkaar) in dertien wedstrijden geen enkele keer. Om precies te zijn: in zes matches in deze reeks werd gewonnen, en zeven eindigden in een gelijkspel.

In dit succesvolle seizoen won Groningen in totaal 18 wedstrijden, speelde het 10 keer gelijk en werd zes keer verloren. Leuk detail: De FC eindigde op de derde plek met ‘maar’ 46 punten. Voor ons klinkt dat misschien als weinig in de oren. Maar in die tijd kreeg je als club twee punten voor een gewonnen wedstrijden.

Ter vergelijking: Als je in die tijd per gewonnen wedstrijd drie punten zou krijgen, zoals inmiddels al ruim 25 jaar het geval is, dan was Groningen dit seizoen met 64 punten geëindigd. Meer punten in de Eredivisie heeft de Trots van het Noorden nooit gehaald in één seizoen.

Europees voetbal: oa Atlético en Inter

Deze derde plaats was genoeg om Europees voetbal te spelen. Iets dat de FC in dit decennium veel heeft gedaan. In tien jaar tijd werden twintig Europese wedstrijden gespeeld. Van een aantal tegenstanders zal menig Groninger wellicht nog nooit hebben gehoord, zoals Neuchâtel Xamax of Vitória Guimarães. Maar in die tijd trof de FC ook clubs van formaat, zoals Atletico Madrid en Inter Milaan.

De eerste UEFA-Cup-wedstrijd was op 14 september 1983. Met onder meer Erwin Koeman, Adri van Tiggelen en Ron Jans in de basis werd in het Estadio Vicente Calderón met 2-1 van Atletico Madrid verloren. 40.000 toeschouwers waren getuige. Een stuk meer dan de terugwedstrijd in het Oosterparkstadion. Toen zagen ruim 17.000 liefhebbers dat met goals van Erwin Koeman, Jan van Dijk en Ron Jans Atletico met 3-0 van de mat werd getikt.

Groningen ging door naar de tweede ronde, waarin Groningen thuis nog met 2-0 won van Inter Milaan. Maar uit – niet in San Siro overigens, maar in het Stadio della Vittoria in Bari – had Groningen met een 5-1 nederlaag geen schijn van kans meer.

Gelijke spelen

Tot slot nog een record. Want in dit tweede decennium van de FC-clubhistorie is de langste serie aaneengesloten wedstrijden neergezet met een gelijkspel. Zeven wedstrijden tussen september en half oktober ’82 leverden geen winnaar op.

Omdat de FC komende week vijftig jaar bestaat, blikt RTV Noord de komende dagen vijf keer terug op het verleden van de club. Op basis van statistieken van fcgstats.nl gaat RTV Noord steeds een decennium bij langs. Maandag is dat de periode 1991-2001.

