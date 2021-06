Enquête thuiswerken: een straf of een zegen?

Nu het de goede kant op gaat met de coronacijfers zijn wij benieuwd of het thuiswerken wat jullie betreft moet blijven. Vind je het wel lekker om tussen de vergaderingen door een wasje te kunnen draaien? Of stoort het je mateloos dat je nooit het gevoel meer hebt echt vrij te zijn? Laat het ons weten!

Ineens zaten we thuis

Het was voor veel van ons enorm wennen: van de ene op de andere dag moesten we thuiswerken. Het kabinet wil dat we het nog tot zeker na de zomer volhouden en de kans is groot dat thuiswerken nooit meer helemaal verdwijnt. Bedrijven zien ook voordelen; zo zijn medewerkers thuis soms productiever en scheelt het in dure kantoorruimte.

Deel je mening

Wordt van jou verwacht dat je deels thuis blijft werken als de pandemie straks uitdooft? Is dat een zegen of mis je je collega's veel te veel? Vul onderstaande vragenlijst in. Met de resultaten maken we een verhaal voor de website. Ook kan jouw verhaal de basis voor een reportage op radio of tv zijn.

Vul de enquête hieronder in of klik op deze link als je de vragen niet ziet.

