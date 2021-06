Zuidelijke ring deze zomer zes weken deels afgesloten

Door de ringweg zo lang achtereen af te sluiten kunnen de bouwers aan de ring letterlijk meters maken met het verbreden van dit wegvak.



We hebben hier tot nu toe vooral buiten het verkeer om gewerkt Bert Kramer - Aannemer Combinatie Herepoort

'Komende zomer grote stappen zetten'

‘We zijn in dit deelgebied al een aantal jaren bezig, maar misschien valt dat voor de meeste automobilisten niet zo op’, zegt Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort. ‘We hebben hier tot nu toe vooral buiten het verkeer om gewerkt. Komende zomer moeten we hier grote stappen gaan zetten.'

De omleiding via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg (Foto: Groningen bereikbaar)

Kramer vervolgt: 'De rijbaan richting het Julianaplein krijgt er in de toekomst een rijstrook bij, zodat er drie rijstroken liggen, nog even los van de in- en uitvoegstroken voor de op- en afritten. De rijbaan richting Hoogezand blijft bestaan uit twee rijstroken. De wegafsluiting in de zomer geeft ons bovendien de ruimte om een nieuwe op- en afrit te maken bij de Stettinweg op bedrijventerrein Driebond. Deze nieuwe op- en afrit is na de stremming gebruiksklaar voor het verkeer.’

Harde deadline

De afsluiting duurt van vanaf maandag 12 juli 06.00 uur tot maandag 23 augustus 06.00 uur. Volgens de aannemer is dat een harde deadline.

Na zes weken móét het klaar zijn Bert Kramer

Kramer: ‘Na zes weken móét het klaar zijn. Het is altijd spannend of de werkzaamheden tijdig afgerond worden. Tegenslagen zijn altijd mogelijk, bijvoorbeeld langdurig slecht weer of juist extreme hitte. In de planning bouwen we voldoende buffer in om echte uitloop van de wegafsluiting te voorkomen.’

Voorbereiding

Voor de zomer voert Combinatie Herepoort op dit deel van de ringweg nog voorbereidende werkzaamheden uit. Voor de verbreding van de ringweg en voor de nieuwe op- en afrit is al zand aangebracht. De ondergrond moet eerst nog verder inklinken. Ook wordt het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg gesloopt en worden langs de ringweg funderingen gebouwd voor de verbreding, bijvoorbeeld bij de Gotenburgweg.

In juni bouwt de aannemerscombinatie een deel van het nieuwe viaduct over de Europaweg, en de nieuwe afrit om de voormalige skivijver heen. Ook wordt de Herningweg, die de Europaweg en de Bornholmstraat met elkaar verbindt, aangepast.

2022

In zomer van 2022 wordt ditzelfde deel van de ringweg opnieuw zes weken afgesloten, maar dan in beide rijrichtingen. Dan worden onder andere de bewegende delen van de hoge Euvelgunnerbrug vervangen.

Lees ook:

- Dossier Ring Zuid