FC laat Poldervaart niet naar De Graafschap gaan: 'Ik baal als een stekker'

Maandagmiddag hoorde Poldervaart dat De Graafschap verder kijkt in de zoektocht naar een nieuwe trainer.

'Enorm teleurgesteld'

‘Ik ben enorm teleurgesteld’, reageert de assistent-trainer van FC Groningen. ‘Laat ik vooropstellen dat het terecht is dat Groningen zich als werkgever zo opstelt. Ik ben in dienst en ik snap dat er dan een vergoeding op tafel moest komen. Maar er zijn wel meer aspecten waar je dan naar moet kijken, vind ik. Laten we ook niet doen dat ik een bepalende speler ben, of een goed scorende spits. We praten ook niet over een hoofdtrainer, maar over een assistent’, zegt Poldervaart.

In mijn ogen wil De Graafschap voor een dubbeltje op de eerste rij zitten Mark-Jan Fledderus - technisch directeur FC Groningen

Eind mei kwam het eerste belletje van Peter Hofstede, de technische man van De Graafschap. Na het eerst te hebben laten bezinken, meldde Fledderus de week erna de belangstelling ook aan Poldervaart. ‘We vonden het belangrijk om hem in het verhaal mee te nemen’, zegt Fledderus. ‘We wilden niet direct de deur dichtgooien, maar we wilden alleen meedenken als er een, in onze ogen, passende compensatie zou komen.’

'30.000 euro'

Bronnen zeggen dat de club uit Doetinchem dertig duizend euro voor Poldervaart wilde betalen, met daarbij nog een bonus als De Graafschap zou promoveren. Eerst was het bod nog aanzienlijk lager. FC Groningen verlangde echter honderdduizend euro voor de assistent met een contract voor een jaar na dit seizoen.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus wil niet op bedragen ingaan, maar ziet het bod van De Graafschap als een fooi. ‘In mijn ogen wil De Graafschap voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. We hoeven niet voor sinterklaas te spelen’, is de beleidsbepaler stellig. ‘Volgens mij hebben we ons heel redelijk opgesteld, maar uiteindelijk lagen we enorm ver uit elkaar. Een assistent-trainer is een belangrijke positie binnen je club. Een opvolger kost ook geld en we moeten dan een nieuwe technische staf samenstellen. Ik begrijp dat Adrie hier even stuk van is en dat mag natuurlijk ook.’

Nu gaat Groningen er ineens ontzettend hard inzitten en ben ik ineens de beste assistent ooit Adrie Poldervaart

Poldervaart snapt niet dat FC Groningen nu deze houding aanneemt. ‘Voor hetzelfde geld was de club uitgekomen bij een assistent die gratis was. En ik denk ook echt, zoals ik al eerder hebt gezegd, dat dit ook positief zou afstralen op Groningen. Ik heb altijd aangegeven dat ik graag nog een keer hoofdtrainer wil worden. En we hebben het niet over een vergelijkbare club als Groningen waar ik assistent kan worden hè. De Graafschap is gewoon een schitterende club en dat was voor mij echt een feestje geweest. Het was een unieke kans’, gaat Poldervaart verder.

'Nu hebben ze me nodig'

‘Ik baal er dus echt ontzettend van. Laten we vooropstellen dat ik ook geen puber meer ben. Ik ben een man van vijftig jaar. Ik heb het twee jaar ontzettend naar mijn zin gehad, ontzettend mijn best gedaan, echt alles voor deze club gegeven. En nu gaat Groningen er ineens ontzettend hard inzitten en ben ik ineens de beste assistent ooit en hebben ze me nodig’, zegt Poldervaart teleurgesteld.

