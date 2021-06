Veendam wekt woede in Stadskanaal door bezuiniging op Wedeka

De Stadskanaalster wethouder Johan Hamster bevestigde na vragen van de coalitiepartij VVD tegenover de raad dat Veendam voornemens is te stoppen met het inhuren van Wedeka voor haar Trainings- en Diagnosecentrum (TDC). De gemeenten Veendam en Stadskanaal maken gebruik van dat TDC om mensen uit de bijstand werkfit te maken en klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Maar Veendam wil dat voortaan zelf doen en huurt Wedeka daar niet meer voor in. Dat moet een bezuiniging van 400.000 euro opleveren voor Veendam, terwijl Wedeka dat geld misloopt op de begroting.

Gemeenschappelijke regeling

Aangezien Wedeka een gemeenschappelijke regeling is en Stadskanaal met 42 procent de grootste aandeelhouder is, staat deze gemeente voor 168.000 euro aan de lat, als Wedeka die bezuiniging niet weet te compenseren. Veendam is voor ongeveer 25 procent aandeelhouder, waardoor het 100.000 euro zou moeten bijdragen, wat de netto bezuiniging voor Veendam dus op 300.000 euro brengt.

Bezuinigingsdrift

Wethouder Johan Hamster bevestigt de mogelijke extra kosten voor Stadskanaal als gevolg van de bezuinigingsdrift van Veendam. ‘Als de andere kosten op hetzelfde peil blijven is dat zo, maar Wedeka zal er alles aan doen om de kosten terug te dringen. Lukt dat niet, dan zijn wij voor 42 procent verantwoordelijk voor deze kosten.’

'Solidariteit zoek'

Dat leidt tot boosheid in de voltallige gemeenteraad van Stadskanaal. ‘Ik schrik ervan dat een gemeente, die samen met ons in Wedeka zit, door te bezuinigen op de inkoop mogelijk andere gemeenten op kosten jaagt’, zegt fractievoorzitter Hans Klopstra van de VVD. ‘Het kan in mijn optiek niet zo zijn dat een gemeente die bezuinigingen doorvoert, de andere gemeenten die kosten laat dragen. Dan is elke vorm van solidariteit zoek.’ Andere fracties steunen deze opmerking, zoals oppositieraadslid Klaas Pals van D66: ‘Ik wil Veendam oproepen om eens goed na te denken over het woord ‘gemeenschappelijkheid.’

Opsplitsing?

Het signaal van Veendam past in een langer lopende discussie over Wedeka. De directie en het dagelijks bestuur van het bedrijf werken aan een bedrijfsplan voor de toekomst, waarin het scenario 'opsplitsing' van Wedeka ook op tafel ligt. Daar moet binnenkort duidelijkheid over komen.