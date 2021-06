Engel Modderman (69) wil nog vier jaar de raad in

Een record behalen? Daar is het hem niet om te doen. Engel Modderman is een van de langstzittende raadsleden van het land. Inmiddels zit hij al veertig jaar in de lokale politiek. Hij wil er nog vier jaar aan vastplakken 'voor de belangen van Oldambt'.

De voorman van de Verenigde Communistische Partij (VCP) is bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar weer lijsttrekker. 'Als men mij vraagt, dan doe ik dat.' Volgens hem kan de gemeente wel een strijdbare partij gebruiken.

Modderman begon als raadslid in de voormalige gemeente Midwolda. Vervolgens ging hij door in de fusiegemeente Scheemda, die vervolgens weer opging in het huidige Oldambt. Doordat het werkgebied groter werd, werd zijn werk als raadslid moeilijker.

Zes weken wachten

'Als er in Midwolda problemen waren, dan ging je met die persoon naar het gemeentehuis en werd het terstond opgelost. Nu moet je een brief schrijven en mag je hopen dat je binnen zes weken bericht hebt voor een afspraak.'

Het werk als raadslid verveelt de 69-jarige na al die jaren nog steeds niet. 'Er komt toch iedere keer wat nieuws waar de partij in kan duiken en zijn best kan doen voor de gemeente Oldambt.' De VCP heeft nu 3 van de 25 zetels in de raad.

Geen 52 jaar

Het langstzittende raadslid in Nederland was Job Hoegée uit het Utrechtse Vreeswijk. Hij zat 52 jaar in de raad. Dat record gaat Modderman niet verbreken. 'Ik ben nu 69. Mocht ik een periode meegaan, dan ben ik 74. Dan moet je kijken naar je gezondheid. Maar dat strijdvaardige zal er nooit uit gaan.'

Of de politiek zijn roeping is? 'Eigenlijk wel, dat zou je zo kunnen noemen.'

