Eis tegen moordverdachte Grijpskerk: tbs met dwangverpleging (update)

De 37-jarige man uit Zuidhorn die in oktober vorig jaar werd aangehouden voor de moord op zijn moeder in Grijpskerk, moet zich als het aan het openbaar ministerie ligt verplicht laten behandelen in een kliniek.

Het OM stelt dat hij rustig kan blijven als hij zijn medicijnen blijft slikken, maar dat daar niet op valt te vertrouwen. Daarom vindt het tbs met dwangverpleging een passende maatregel.

Hij zou ontoerekeningsvatbaar zijn geweest ten tijde van de moord, waardoor een gevangenisstraf als niet passend wordt gezien.

De verdachte liep op die dag met een mes rond in Zuidhorn. Hij wilde iemand neersteken, omdat hij zich niet gehoord voelde.

Dat blijkt tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. De man stak uiteindelijk zijn moeder dood in een psychose. Hij dacht dat zij hem vergiftigd had.

Op 2 oktober zou hij zijn moeder meerdere keren hebben gestoken in buik, rug, borst en bovenlichaam. Dat gebeurde om 22.00 ’s avonds in haar woning aan de Burmanniastraat in Grijpskerk. Sindsdien zit de verdachte vast.

Hulpverlening kwam niet op tijd

Hij was geen onbekende op het politiebureau van zijn woonplaats Zuidhorn. Een dag voor de moord kwam hij er om melding te maken van stippen die op zijn voordeur waren aangebracht. Ook dacht hij dat zijn computer gehackt zou zijn. De wijkagent schakelde hulpverlening in. Er zou iemand met hem gaan praten, maar dat gebeurde niet op tijd.

Willekeurige slachtoffers steken

De dag van de steekpartij was hij wanhopig dat hij niet gehoord werd. Hij dacht dat hij wel gehoord zou worden als hij iemand neer zou steken. Met die gedachte liep hij enige tijd met een mes rond bij winkels in Zuidhorn. Hij volgde een paar jongens in een bus, maar hij durfde het niet te doen. Uiteindelijk vertrok hij in de avond naar Grijpskerk.

Waanbeelden

De man had weinig contacten met andere mensen. Hij werkte niet, omdat hij ook bang was daar vergiftigd te worden. Hij leed aan waanbeelden en was onder behandeling voor psychotische periodes.

De verdachte slikte medicijnen, maar stopte daar eind 2019 mee. Naar eigen zeggen deed hij dat in overleg met zijn behandelaars, maar die zeggen dat hij op eigen houtje stopte met de pillen.

