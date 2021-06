Het Europese debuut van FC Groningen: wat een feest

Door doelpunten van Jans, Koeman en Van Dijk werd de kleine nederlaag uit de eerste wedstrijd in Madrid ruimschoots goedgemaakt. Voor het eerst Europa in en meteen de Spaanse topploeg Atletico Madrid uitschakelen: het is een hoogtepunt in het bestaan van FC Groningen.

Ik was erbij. We stonden met ons vriendengroepje op de lange staantribune opeengepakt als haringen in een ton. Het Nieuwsblad schreef de volgende dag dat er 17.500 toeschouwers getuige waren geweest van dit voetbalmirakel, beduidend meer dan de maximale capaciteit van het Oosterpark in die tijd.

Met dank nog aan Han, die de kaartjes had geregeld. Dat was nog niet zo makkelijk geweest. Ik bel voor dit stukje met Walter Waalderbos. De verdediger die in 1977 naar FC Groningen was gekomen, ‘toen we voor 3900 mensen speelden in de eerste divisie’, vertelt dat hij destijds werkte in een sportzaak. Hij moest veel klanten teleurstellen die normaal gesproken via hem een kaartje kregen; iedereen wilde erbij zijn.

De heenwedstrijd in Madrid was al een spektakel. Duizend meegereisde supporters zagen dat Groningen daar lange tijd voor stond, door een knappe goal van Rob McDonald. Met de late gelijkmaker van de Spanjaarden viel te leven, tot Waalderbos de winnende langs zijn eigen doelman Schellekens werkte: 'het was een lange bal. Normaal stond Harry altijd op de lijn, nu stond-ie ineens een meter achter me. Maar ik moet ‘m natuurlijk altijd naast de goal schuiven, dus mijn schuld'.

In het Oosterpark wordt het binnen een kwartier al 1-0 door een goal van Ron Jans, die een fout van doelman Mejias afstraft. Het is van meet af aan een voetbalgevecht. Verslaggever Harry Hesseling beschrijft de volgende dag in het Nieuwsblad, hoe 'de Spaanse benen fungeerden als scheermessen, maar de Groningers, die soms leken te bezwijken onder de geweldige spanning, namen de handschoen getergd op. Van normaal voetbal kon hierdoor geen sprake meer zijn'.

Walter Waalderbos vecht grimmige duels uit met de Mexicaanse topspits Hugo Sanchez. 'Hij spuugde, sloeg, deed alles wat verboden was.' De voorstopper leert snel bij. Ik heb het zelf gezien. Bij een corner van FC Groningen kijk ik naar dat koppeltje met de handen in de zij, Waalderbos en Sanchez. Ze staan in de middencirkel. Ineens doet de verdediger van FC Groningen een stap vooruit en haalt uit met z’n elleboog. Sanchez gestrekt.

'Ik stond meteen vijftien meter verderop, ik was even bang dat de grensrechter had gekeken. Gelukkig niet. Een deel van het publiek had het wél gezien, dat merkte ik aan de reacties.' Bij Waalderbos staan bijna veertig jaar na dato de details nog helder op het netvlies. De spelers beseffen dat het in dit soort wedstrijden gaat om meer dan alleen voetbal. Harry Hesseling beschrijft in de krant het spel van Jan van Dijk, 'die niet schroomde kamikazeachtige acties te ondernemen. Het bloed droop naderhand van zijn benen en zijn lichaam was bont en blauw'.

Na 65 minuten kan Waalderbos niet verder meer, hij heeft te veel last van zijn knie. Henk de Haan is zijn vervanger. Het zorgt ervoor dat FC Groningen ondanks de 2-0 voorsprong ineens 'in grote verwarring verkeerde'. De 3-0 door Jan van Dijk voelt als een verlossing en zorgt voor dolle vreugde bij ons op de tribune. Groningen schakelt Atletico uit. Wat een wedstrijd.

Walter Waalderbos is er woensdag bij de festiviteiten uiteraard bij. Hij zal met genoegen herinneringen ophalen aan bijzondere momenten, zoals die wedstrijd op 28 september 1983 tegen Atletico Madrid. Voor het eerst Europees spelen. 'Wij waren semi-profs, maar we hadden een spelersgroep die voor elkaar door het vuur ging', is zijn verklaring voor het succes. Het was wat hem betreft een feest om daar die avond deel van uit te maken. Het was wat mij betreft net zo’n feest, om er bij te zijn.

Bekijk hier de samenvatting van FC Groningen-Atletico Madrid