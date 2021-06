Veendam betwist lezing Stadskanaal over bezuiniging Wedeka

De gemeente Veendam is verbaasd over de uitleg die maandagavond in de gemeenteraad van Stadskanaal is gegeven over de kosten die Veendam wil besparen op werkvoorzieningsschap Wedeka. Volgens wethouder Henk-Jan Schmaal zit het verhaal anders dan geschetst.

De gemeente Veendam bezuinigt 400.000 euro op Wedeka. Hierdoor moeten andere aandeelhouders in het werkvoorzieningsschap, waaronder Stadskanaal, dat geld ophoesten.

Schmaal rekent voor: ‘Wij geven als Veendam jaarlijks 900.000 euro uit aan het Trainings- en Diagnosecentrum (TDC) van Wedeka. Het TDC van Wedeka heeft 400.000 euro winst gedraaid en wij hebben gezegd dat wij die 400.000 euro niet betalen om de tekorten elders te kunnen dekken. We maken nog steeds gebruik van het TDC, maar hebben om inzicht gevraagd. Nu weten we dat de marges extreem zijn en dat er 400.000 euro op verdiend wordt. Daar gaan we niet voor betalen.’

Kosten anders verdelen

Het standpunt van Veendam legt een dieper verschil van inzicht bloot over de toekomst van het werkvoorzieningsschap. Veendam wil dat er steviger gestuurd wordt op de kosten die Wedeka maakt en wil gaan sleutelen aan de verdeelsleutel wat betreft het aandeelhouderschap.

Stadskanaal (42 procent) en Veendam (25 procent) zijn de grootste aandeelhouders, terwijl Midden-Groningen, Westerwolde en Borger-Odoorn voor een veel kleiner percentage verantwoordelijk zijn voor de kosten van Wedeka. Bovendien maken deze gemeenten ook gebruik van andere sociale werkvoorziening-organisaties binnen hun gemeentegrenzen. Westerwolde is bijvoorbeeld ook deelnemer in Afeer, terwijl Borger-Odoorn gebruik maakt van EMCO uit Emmen.

Afbouwen Wedeka

‘Het is een raar construct’, stelt Schmaal. ‘Er zitten twee gemeenten volledig in Wedeka, terwijl Midden-Groningen, Westerwolde en Borger-Odoorn voor een veel kleiner deel verantwoordelijk zijn. Stel je voor dat Wedeka heel slecht zou draaien, dan zijn er drie gemeenten met beperkt percentage aandelen, die wel 2/3de meerderheid in het Dagelijks Bestuur kunnen hebben. Dat is heel raar.’

De komende tijd komt er duidelijkheid over de toekomst van Wedeka. Er liggen meerdere scenario’s op tafel, zoals het afbouwen van Wedeka, het opsplitsen van het bedrijf of het ombuigen van het bedrijf. Schmaal bevestigt dat de deelnemende gemeenten er verschillend inzitten. ‘We zitten zeker niet op één lijn.’

Splitsen

Voor Veendam is het splitsen van het bedrijf een reëel scenario. ‘Opknippen van Wedeka zou beter zijn als het gaat om directe sturing’, zegt Schmaal.

‘Het belangrijkste is dat de tekorten bij Wedeka moeten teruglopen. Als je daar serieus naar kijkt moeten tekorten nu worden weggewerkt door inkomsten te verhogen. Het is dan wel een beetje gek dat een product duurder wordt, waardoor aandeelhouders meer moeten betalen en dat daardoor het tekort kleiner wordt. In onze ogen kan dat anders.’

Kon het efficiënter?

Schmaal hamerde ruim twee jaar geleden in het algemeen bestuur op betere sturing op de kosten. Volgens hem is daar te weinig mee gedaan. ‘Er is een interventie geweest in de top door ambtenaren.

Er zou gekeken worden hoe het allemaal efficiënter zou kunnen. De directeur had daar drie jaar geleden mee kunnen starten, maar daar is niks mee gebeurd. Ik vraag mij dan af hoe je als voorzitter van het Dagelijks Bestuur [Johan Hamster, wethouder Stadskanaal] deze gesprekken hebt gevoerd? Hoe stuur je dan op zo’n tent?’

Te dure ambtenaren

Schmaal wil dat de doelgroep in de sociale werkplaats verzekerd blijft van werk, maar wil steviger snijden in de kosten. ‘Wat het duur maakt, zijn de ambtenaren eromheen. Als je het als gemeente echt aan het hart gaat, moet je snijden in de kosten, anders houd je de mensen niet aan het werk.’

Dinsdagavond vergadert het dagelijks bestuur van Wedeka over de toekomst van het bedrijf. Schmaal vervangt zijn college Annelies Kleve (D66), die uit de running is.

Lees ook:

- Veendam wekt woede in Stadskanaal door bezuiniging op Wedeka