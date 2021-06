Omwonenden merkten niks van drama in Selwerd: 'Er was geen noodkreet'

Die buurtgenoot heeft samen met haar dochter het werk van een dag eerder weer opgepakt. Het onkruid wieden hield gistermiddag op toen de politie in de straat verscheen. Moeder en dochter wonen al zo'n 25 jaar naast het slachtoffer. Het slachtoffer zelf woonde er al langer dan 25 jaar.

Moeder en dochter omschrijven de man als 'sociaal' en 'joviaal'. 'Als je een klusje voor hem kon doen dan deed je dat en hij wilde ook wel een klusje voor een ander doen', zegt één van beiden. Er was volgens hen niks te merken van het drama dat zich in de woning van het slachtoffer voltrok. 'Wij waren de hele tijd voor in de tuin aan het werk en wij hebben er niks van meegekregen. Op een gegeven moment kwam er een politiebusje voorbij, dat gebeurt een enkele keer vaker. Even later kwam de politie uit het busje en zeiden ze dat we naar binnen moesten gaan, toen werd de deur bij de buurman geforceerd.'

FC Groningen-fan

Het slachtoffer zou volgens de beide vrouwen jarenlang bij de Groninger Archieven gewerkt hebben en zich bezighouden met computers. Het slachtoffer was ook bereid om anderen te helpen met eventuele computerproblemen: 'Daar deed hij helemaal niet moeilijk over.' De beide vrouwen kwamen niet vaak over de vloer bij het slachtoffer, maar ze spraken wel met elkaar. 'Je liep elkaar de deur niet plat, maar je sprak elkaar weleens over de schutting of voor in de tuin.'

Volgens beiden was de man een fervent supporter van FC Groningen, volgens hen had hij ook een seizoenkaart. 'Hij ging altijd met een vast groepje naar de FC, voor hen zal het ook wel schrikken zijn. Verder had hij een kleinzoon, maar die zag hij niet vaak in verband met corona. Hij hield echt rekening met corona. Hij was daar heel voorzichtig mee.'

Appcontact

Kort voordat de politie een melding kreeg had één van de andere buurtbewoners nog appcontact met het slachtoffer. 'Ik zag hem wel vaker lopen en ik had toevallig contact met hem gehad omdat de brandgang achter onze huizen verstopt zit qua regenwater. Voordat het incident was gebeurd heb ik bij beide woonblokken een briefje in de bus gedaan om op zoek te gaan naar een oplossing. Ik kreeg toen toevallig nog van hem een appje, tien minuten nadat ik het briefje in de deur had gedaan. Dat was om één minuut over één. Een half uur later is het waarschijnlijk gebeurd', zegt de buurtbewoner.

De politie kreeg kort voor twee uur een melding binnen van het incident in Selwerd.

De afgezette Vogelkersstraat in Selwerd (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

'Er gebeurt nooit wat'

Meerdere omwonenden laten weten dat er gistermiddag geen enkele aanleiding was om te denken dat er iets gebeurde in de woning van het slachtoffer. 'Er was niks opvallends', zegt de buurtbewoner die nog appcontact met hem had. 'Ik heb geen schreeuw of een noodkreet gehoord, het was gewoon stil. Veel mensen waren buiten en hadden de deuren openstaan. Mocht er wel een schreeuw zijn geweest dan zou je dat wel horen, denk ik. Wij hadden achter het huis de deuren openstaan omdat we aan het klussen waren. Mocht hij wel een noodkreet hebben gedaan dan had ik dat echt wel gehoord, ik woon maar een paar huizen verder', zegt hij vanuit de deuropening.

Een andere bewoner die al vele jaren in de buurt woont noemt het buurtje van de Vogelkersstraat een rustige buurt. 'Het was een dag zoals altijd, er gebeurt nooit wat. Het spannendste wat hier gebeurt is het bezoek van een ambulance', zegt de bewoner die er eveneens is opgegroeid, maar het slachtoffer niet kende.

De politie deelt op dit moment nog geen nieuwe informatie over de moord, het onderzoek is nog aan de gang.



Lees ook:

- Slachtoffer (69) geweld Selwerd overleden

- Politie houdt verdachte aan na geweld in woning Selwerd