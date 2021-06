Het Hogeland wil inwoners niet nogmaals extra belasten

Het financiële huishoudboekje van de gemeente ziet er niet rooskleurig uit omdat de gemeente moet bezuinigingen. Om de kosten te dekken zijn onder andere de onroerendezaakbelasting (ozb) dit jaar al omhoog gegaan en ook moet er meer betaald worden voor het afval.

Niet weer ‘forse’ belastingverhogingen

De ozb zal daarom waarschijnlijk minimaal stijgen. De gemeente heeft het streven om op de heffingen alleen een inflatiecorrectie toe te passen. ‘We willen de Hogelandsters zo veel mogelijk ontzien’, laat wethouder van Financiën Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) weten.

De gemeente wil ook de inwoners die het niet zo breed hebben zoveel mogelijk blijven ontzien. ‘Er is creativiteit voor nodig om dat principe overeind te houden’, aldus Dijkhuis.

Oplopende kosten

Vooral de kosten in het sociale domein, waar jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) onder vallen, lopen op.

‘We worden geconfronteerd met ontwikkelingen die zich niet of nauwelijks laten grijpen. De bevolking van Het Hogeland vergrijst. Als gevolg daarvan neemt het beroep op de wmo de toe. En daarmee de kosten voor de gemeente’, laat het college weten. Ook op het gebied van de jeugdzorg nemen de kosten toe.

Lobbyen in Den Haag

'Er is al een flinke lobby in Den Haag dat we het met de huidige koek van het Rijk niet redden. Die is helemaal op en dan hebben we ook nog te maken met een oneerlijke verdeling vanuit het gemeentefonds’, zegt Dijkhuis. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van gemeenten.

Wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) (Foto: Gemeente Het Hogeland)

Wethouder Dijkhuis is al een langere tijd bezig met het Rijk om meer geld te krijgen: ‘We zijn geen activist van beroep, maar soms voelt dat wel zo.’

De eventuele tegenvaller is nog niet verwerkt in de voorjaarsbegroting. ‘We nemen het pas op in de boeken als het volstrekt helder is wat we vanuit het gemeentefonds krijgen. Er is hoop dat er een betere verdeling komt.’

Reëel

Er wordt door de gemeente op een aantal zaken bezuinigd. Zoals op de groenvoorziening van begraafplaatsen. ‘Daarover is veel maatschappelijke discussie, maar er moeten nou eenmaal keuzes gemaakt worden.'

'Laten we reëel zijn: inwoners merken nu eenmaal dat we het als gemeente niet breed hebben’, zegt burgemeester Henk Jan Bolding. ‘Ook op het gebied van jeugd- en ouderenzorg zijn er allerlei ontwikkelingen die merkbaar zijn.’

Wel een paar investeringen

Ondanks het financiële zware weer wil de gemeente enkele investeringen doen. Ook omdat het nodig is. Zo wordt het dak van zwembad De Beemden in Bedum vervangen. Verder moet er extra aan wegenonderhoud gedaan worden omdat er veel slechte wegen in het gebied zijn. Hiervoor is 4,6 miljoen euro nodig.

Ook is er een visie voor de kerken in de maak en wordt er gewerkt aan een vernieuwing van de sportaccommodatie in Bedum.

Discussie

In tegenstelling tot vorig jaar komt het college nu niet meer met zogeheten bouwstenen en bezuiniging-scenario’s waaruit de gemeenteraad kan kiezen. ‘Wij dachten de raad toen een keuze te geven maar dat werd niet zo ervaren. Daarom hebben we het nu meer open gelaten’, zegt Dijkhuis.

Hij verwacht dat de raad nog wel met suggesties zal komen waar meer of juist minder geld naartoe kan.

Binnenkort praat de raad over de voorjaarsnota.

