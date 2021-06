Midden-Groningen maakt bezwaar tegen busregeling: 'OV mag niet nog slechter'

Het college van de gemeente Midden-Groningen maakt bezwaar tegen de busdienstregeling van 2022. In de nieuwe busregeling van het OV-bureau is volgens het gemeentebestuur geen goed alternatief voor Sappemeer opgenomen.

'Wij hadden de stille hoop op een goed alternatief voor de sluiting van station Sappemeer Oost en de verdwenen buslijn 174 tussen Zuidbroek en Groningen, maar dat alternatief zien wij niet in deze nieuwe dienstregeling. Wij willen niet dat het openbaar vervoer nog verder verslechtert in onze gemeente. Daarom maken daarom we bezwaar via een inspraakprocedure', zegt wethouder Jaap Borg.

'Spitslijn 107 moet weer rijden'

Het college pleit voor een streekbus door Sappemeer, door het behoud van lijn 71 en de route daarvan uit te breiden met een extra lus door Sappemeer. Het gemeentebestuur hoopt verder dat spitslijn 107 weer gaat rijden.

'Als gemeente waren we positief over de ontwikkelingen van de spitslijn 107 tussen Stadskanaal via Hoogezand naar Zernike. Ook omdat de verwachting was dat voor de toekomst het aantal ritten zou worden uitgebreid. Het is spijtig te constateren dat deze lijn vanwege corona voorlopig stopt. We gaan ervan uit dat deze busverbinding alsnog weer gaat rijden, zodra dat maar enigszins kan, zodat er weer sprake is van een rechtstreekse buslijn tussen Hoogezand, Sappemeer en Stadskanaal', zegt wethouder Borg.

