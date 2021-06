Risiconiveau corona in Groningen gedaald van 'zeer ernstig' naar 'zorgelijk'

Groningen is één van de zes veiligheidsregio's in ons land waar de situatie rondom het coronavirus zich gunstig lijkt te ontwikkelen. Het risiconiveau is gedaald van 'zeer ernstig' naar 'zorgelijk'.

Dit houdt in dat het aantal positieve testen per honderdduizend inwoners per week tussen de 35 en 100 ligt. Het aantal coronapatiënten dat per week in het ziekenhuis wordt opgenomen, ligt tussen de vier en zestien (omgerekend, per een miljoen inwoners).

Niet uit gevarenzone

Dat betekent niet dat Groningen uit de gevarenzone is. Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames van coronapatiënten is weliswaar relatief laag, maar de druk op de zorg is nog groot.

Hetzelfde geldt onder meer voor Drenthe. Maar bijvoorbeeld in Friesland is de situatie 'ernstig', net als in tien andere regio's. En in acht andere regio's, verspreid over het land, is de situatie onveranderd 'zeer ernstig'.

'Waakzaam' is het laagste van de vier niveaus. Daarvan is op dit moment in nog geen enkele regio sprake. De laatste keer dat Groningen op niveau zorgelijk zat, was 13 oktober vorig jaar.



