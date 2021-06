Beverspotten bij het Zuidlaardermeer: 'Dit is echt kicken!'

'Ssssssssst……daar aan de overkant, daar zit er één, zie je hem?'

Normen Vink praat met gedempte stem, maar met een grote glimlach om zijn mond. Hij heeft weer eens beet. In de rietkraag zit een bever te knagen op een tak. De sluiter van de camera klikt en klikt en klikt nog eens. Normen straalt. Mooi hè’, zegt hij. ‘Kom hier maar staan, dan zie je het beter’.

'Ik vind het prachtig'

Normen is 25 jaar. Hij volgde speciaal onderwijs in Veendam en werkt nu bij een melkveehouder in Stadskanaal. ‘Mooi werk’, zegt-ie. Maar zijn echte passie is toch wel de natuur. Vogels vindt hij prachtig, maar z’n hart gaat helemaal sneller kloppen als hij bevers kan spotten.

'Z'n grote platte staart, z'n grote lichaam, het feit dat hij alleen planten eet, ik vind het prachtig', verklaart Normen zijn passie.

Beverspotter Normen Vink aan het werk (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Dus komt het goed uit dat hij in Zuidlaren woont, vlakbij het meer waarin de bever zich sinds enkele jaren weer helemaal thuis voelt. Zo’n beetje iedere avonds is Normen te vinden aan de boorden van het meer, vlakbij Kropswolde. Daar is een burcht met naar schatting acht tot tien bevers.

Weet je wat ik het leukste vind? Dat jij er nu ook één gezien hebt Normen Vink - natuurfotograaf

‘Netflixen is niets voor mij. Boeken? Daar doe ik niet aan’, zegt Normen beslist. Liever banjert hij langs het meer, de ogen gericht op het water en de rietkragen, zijn camera in aanslag. Hij heeft inmiddels een indrukwekkende verzameling beverfoto’s geschoten. Die stuurt hij naar RTV Noord, RTV Drenthe en Buienradar.

Bevers bij het Zuidlaardermeer (Foto: Normen Vink)

‘Ik vraag er geen geld voor hoor’, zegt Normen. ‘Het is gewoon hobby. Stil eens……hoor je dat? Een koekoek. En een merel. Soms hoor je ook de roerdomp, maar die laat zich bijna nooit zien. En weet je wat je nu hoort? Een kraaiende fazanthaan.’

Een uur voor zonsondergang

Gekleed in een camouflagevest, een solide broek, de voeten in stevige schoenen loopt hij verder langs het water, een grote zwerm muggen om zijn hoofd. ‘Het lijkt wel of ik een magneet ben’, zegt hij.

Iets verderop zijn nog eens drie fotografen aan het werk. ‘Dit is het ideale moment om de bevers te zien’, zegt Normen. Ongeveer een uur voor zonsondergang, dan komen ze wel naar buiten.’

Geslaagde avond

Trots laat hij de mooiste beverfoto’s uit zijn verzameling zien. Inmiddels gaat de schemering bijna over in duisternis. ‘Foto’s maken lukt nu niet meer’, concludeert de Zuidlaarder. ‘Maar ik heb er hier één gezien en iets verder naar links ook nog één. Dat zijn er samen twee. Mijn avond is geslaagd. Dat is wel kicken. En weet je wat ik het leukste vind? Dat jij nu ook voor het eerst een bever in het echt hebt gezien.’



