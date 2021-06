College Het Hogeland na fouten de Tirrel: 'We hadden een blinde vlek'

Er komt een extra vergadering waarin grote projecten besproken worden. Dat is één van de verbeterpunten die het college van burgemeester en wethouders in gaat voeren nadat een onderzoeksbureau de fouten heeft blootgelegd waardoor een miljoentekort ontstond bij het bouwproces van multifunctionele accommodatie de Tirrel.

Eerder berichtte RTV Noord al over de uitkomsten van het onderzoek. Het college moet bij grote projecten meer doen aan: risicoanalyse, beter overleg met de gemeenteraad, goede projectleiders en een heldere rolverdeling voor wethouders.

Blinde vlek vanwege enthousiasme

‘Het is hartstikke fout gegaan’, zegt burgemeester Henk Jan Bolding. ‘Er zijn pijnlijke waarheden boven tafel gekomen. Het was niet ons doel om een schuldige aan te wijzen maar lering te trekken voor de toekomst. Er is veel goed gegaan, maar ook een aantal zaken niet’

Volgens de burgemeester is er een blinde vlek ontstaan omdat iedereen graag wilde dat het project slaagde. ‘We waren enthousiast over de Tirrel. Daardoor vergaten we de klok te luiden’ aldus Bolding.

‘Het enthousiasme van de Tirrel is de boventoon blijven voeren. We zijn allemaal vergeten voldoende kritisch te zijn. We hebben een aantal dingen goed verkeerd gedaan. De checks en balances waren niet goed’, zegt Henk Jan Bolding. Daar heeft de gemeente inmiddels stappen in gezet door meer risico analyses te maken.

Verbeteren informatievoorziening aan de raad

Het college gaf vorige week al aan de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen en met een verbeterplan richting de raad te komen. Eén van de punten die ingevoerd gaat worden, is dat er extra overleggen komen voor grote projecten.

‘Er komt een aparte commissievergadering naast het al bestaande raadsoverleg waarin raadsleden allerlei vragen kunnen stellen. Daardoor blijven wij ook alert’, zegt Bolding.

Tijdens een allereerste bezoek aan een bijeenkomsten over de Tirrel heeft burgemeester Bolding toegezegd het Koninklijk huis uit te nodigen. Hij blijft bij die belofte. ‘Dat verdient de Tirrel nog steeds.’

Op woensdag 16 juni praat de gemeenteraad over de uitkomsten van het onderzoek dat uit twee rapporteren bestaat.

