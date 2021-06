Openingsplan voor Groningen: Mensen moeten de binnenstad uit

Nederland en daarmee onze provincie gaan stapje voor stapje meer open. We kunnen weer uit eten en naar de bioscoop, maar afstand houden is nog altijd het devies. De gemeente Groningen heeft een eigen openingsplan gemaakt. Daarin valt op te maken dat mensen vooral oog moeten krijgen voor plekken buiten de Diepenring.

'Spreiding' kan wel eens het woord van de komende zomer worden. Tijdens een mooie zomerdag weet iedereen de terrasjes in de binnenstad te vinden of het gras van het Noorderplantsoen, maar mensen moeten vooral op de fiets stappen om buiten de binnenstad te relaxen. Volgens de gemeente moet dat gaan gebeuren in bijvoorbeeld het Stadspark, Woldmeer of de Suikerzijde. Samen met Marketing Groningen gaat het stadsbestuur die locaties de komende tijd onder de aandacht brengen.

Verder valt uit het plan op te maken dat horecaondernemers de rest van dit jaar hun terras groter kunnen uitstallen dan voor de pandemie het geval was. Daarvoor worden bijvoorbeeld autoparkeerplaatsen opgeheven. Die parkeerplaatsen kunnen ook worden verwijderd om terug te keren als fietsparkeerplaats.

Groningse Zomer

De onderwijsinstellingen verwachten dit jaar een grote toestroom van nieuwe studenten, er wordt gesproken van een recordaantal. Die gaan allemaal de stad verkennen en er zullen ook weer evenementen georganiseerd gaan worden.

Om dat alles in goede banen te leiden komt er een 'Groningse Zomer'. Alle festivals en andere evenementen in zowel de binnenstad als in de omringde wijken worden in dat project afgestemd door de gemeente. Dat moet voorkomen dat de stad wordt 'overspoeld'.

Projectontwikkelaars

Het college van burgemeester en wethouders heeft al eerder haar zorgen gedeeld over de binnenstad. Door corona zijn er vanzelfsprekend minder bezoekers in de winkels gekomen. Door de pandemie moesten een groot aantal van de winkels in hartje stad hun deuren gedwongen sluiten.

Om te voorkomen dat de binnenstad in handen valt van projectontwikkelaars werkt de gemeente aan een eigen 'ontwikkelbedrijf'. Op die manier kan de gemeente zelf vastgoed aankopen. 'Zo krijgen we grip op de veranderingen en kunnen we met actief vastgoedbeleid sturen op de juiste functie op de juiste plek en niet op maximale opbrengsten', zo valt te lezen in het openingsplan van de gemeente.

Reuring moet terugkomen

Speciale aandacht zal er zijn voor de culturele en creatieve sector, die is volgens de stadsbestuurders 'onevenredig' hard getroffen door de crisis. Daarom worden er netwerkbijeenkomsten gesteund en komt er een denktank die zich gaat buigen over de manier waarop er weer reuring komt in de binnenstad. De creatieve sector kan rekenen op een tweede financieel steunpakket en evenementen hoeven dit jaar geen gemeentelijke belastingen te betalen.

De gemeenteraad van Groningen gaat woensdagavond in debat over het plan. De kosten voor het coronaherstelplan zijn in totaal 3,5 miljoen euro. Dat bedrag hoeft de gemeente niet uit de eigen kas te halen, maar zal worden overgemaakt door het kabinet.

