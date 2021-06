Nooit meer terug naar kantoor, hoe regel je dat als werkgever?

Hoe je dat in goede banen leidt, weet loopbaancoach Anneke Hemmen.

Ben je werkgever of leidinggevende dan zul je het vast herkennen in de gesprekken met je medewerkers. Veel van hen geven er de voorkeur aan om flexibel te blijven te werken. Lees het onderzoek van TNO er maar op na.

De vraag is dus hoe we straks gaan werken wanneer we ook weer op kantoor aan de slag kunnen en op locatie kunnen afspreken?

Half thuis, half op kantoor

Hoe bereid je jouw organisatie en de medewerkers voor op het hybride werken, deels thuis en deels op kantoor? Wat willen we behouden van de ‘verplichte’ thuiswerkperiode, welke werkprocessen willen we anders vormgeven en wat vraagt dat op het vlak van mens, organisatie, technologie en huisvesting?

Voor veel mensen ging het werk na de eerste lockdown ‘gewoon’ door. Alleen dan vanuit huis. Het was schakelen en aanpassen. Het zorgde ervoor dat we versneld digitaal vaardiger werden. Er bleek veel meer op afstand te kunnen dan we dachten.

Eigenaarschap

Zo geeft een flexibele dagindeling ruimte voor autonomie en eigenaarschap. En het heeft het in veel gevallen een positieve invloed op de productie. Toch snakken we er ook naar er weer op uit te kunnen en elkaar te ontmoeten. Want hoe houd je nou het teamgevoel dat er was? En hoe bouw je een relatie op met nieuwe collega’s via een computerscherm?

Een handig hulpmiddel om te bepalen hoe de hybride toekomst voor je organisatie eruit kan zien is de piramide van Matt Mullenberg.

Een barista is nou eenmaal gebonden aan zijn koffiebar Anneke hemmen

De piramide helpt je als werkgever bij het invullen van een toekomstvisie voor hybride werken. Dat begint met de vraag op welk niveau van werken op afstand je nu zit. Hoe kun je dat verder ontwikkelen? Daarbij is het duidelijk dat niet alle organisaties en functies zich lenen voor op afstand werken.

Een barista is nou eenmaal gebonden aan zijn koffiebar en een fysiotherapeut aan een behandeltafel.

Minder stress

De piramide heeft vijf niveaus. Niveau 1 is het niveau waarbinnen de meeste organisaties voor corona zich bevonden. De organisatie heeft geen bewuste stappen ondernomen om op afstand te kunnen werken. Het hoogste niveau is volgens Mullenberg het ideale niveau, maar is bijna nooit bereikbaar óf noodzakelijk. Iedereen werkt volledig tijds- en plaatsonafhankelijk. Hier presteert het verspreide, virtuele team beter dan welk fysiek team ooit zou kunnen.

Bepaal waar jij zit als werkgever met je organisatie. Vanaf niveau 3, het niveau waar het werken op afstand meer wordt omarmd, kun je de voordelen van op afstand werken echt benutten.

De flexibiliteit, het gevoel van autonomie, het stimuleren van eigenaarschap en ruimte voor gefocust werken, zorgen voor minder stress en een hogere medewerkerstevredenheid. Het vergroot bovendien de wendbaarheid.

Medewerkers betrekken

Voor een werkgever of voor degene die zich met HR en personeel bezig houdt is er een aantal manieren om de organisatie aan te passen en de verandering te begeleiden.

Het begint met ontwikkeling van een gezamenlijke visie op hybride werken. Betrek je medewerkers erbij. Zo creëer je draagvlak. Maak daarnaast duidelijk dat je de medewerkers centraal stelt. Vraag hen wat ze nodig denken te hebben om de veranderingen mogelijk te maken. Wat moeten ze leren en ontwikkelen om meer autonoom te kunnen werken en eigenaarschap te nemen?

Voorbeeld geven

Beslis of er nieuwe werkprocessen moeten komen of dat bestaande processen, zoals overlegstructuren anders ingericht moeten worden. Stoom ook de leidinggevenden klaar om hun medewerkers te begeleiden bij de veranderingen. Ook zij moeten misschien andere vaardigheden en competenties ontwikkelen.

Tenslotte: geef als werkgever zelf het voorbeeld in het uitdragen van de hybride cultuur. Ga zelf voorop in de veranderingen.

Anneke Hemmen heeft een adviesbureau voor loopbaanmanagement.