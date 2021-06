Kapitaalinjectie voor scholen in Winschoten: ‘Dit kan niet wachten’

Er wordt ruim 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in drie scholen in Winschoten: basisscholen Beukenlaan en De Leilinde en Campus Winschoten voor het voortgezet onderwijs.

‘Deze investeringen zijn echt nodig, die kunnen niet wachten’, zegt wethouder Jurrie Nieboer.

Oude gebouwen

Meerdere schoolgebouwen in Winschoten zijn nodig toe aan renovatie. De schoolbesturen hebben daarvoor verzoeken ingediend en de gemeente is wettelijk verplicht om voor goede huisvesting te zorgen.

Nieboer over basisschool Beukenlaan: ‘Dat is echt een oud schoolgebouw waar de afgelopen jaren te weinig onderhoud aan is gepleegd. Het gebouw is niet warm te krijgen, waardoor het ‘s winters te koud is binnen. En zomers wordt het zo heet dat de lessen buiten gegeven moeten worden. Daar moet een oplossing voor komen.’

Er is nog nagedacht over nieuwbouw aan de Beukenlaan, maar uiteindelijk is toch gekozen voor renovatie. Nieboer: ‘Dan kan de school in elk geval weer tien jaar vooruit. En ondertussen werken wij aan een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs.’

Plan in de maak

Aan dat plan wordt druk gesleuteld. Welk gebouw kan gerenoveerd worden? Is er nieuwbouw nodig? Zijn er scholen die gaan fuseren? Stijgen of dalen de leerlingenaantallen? Allemaal vraagstukken die voorliggen.

Nieboer: ‘Wij zijn in goed overleg met alle schoolbesturen om daar goed inzicht in te krijgen. De gemeente Oldambt moet gewoon goed onderwijs kunnen bieden. Dan is het goed om te weten wat er aan komt. Daar kun je dan, ook financieel, rekening mee houden.'

Wat moet gebeuren?

Dan nog de vraag waar het geld aan besteed wordt. Zoals gezegd: in basisschool Beukenlaan moeten kinderen weer gewoon les krijgen, ook in strenge winters of hete zomers. Basisschool De Leilinde moet simpelweg aangepakt worden, omdat het allemaal behoorlijk gedateerd is.

Het grootste bedrag gaat naar Campus Winschoten. Het Dollard College en de Ubbo Emmius gaan hun krachten bundelen. Onderdeel daarvan is dat leerlingen in de bovenbouw vanaf het schooljaar 2022/2023 allemaal hun onderwijs krijgen op de Campus. Daarvoor moeten tien klaslokalen worden bijgebouwd.

Scholen betalen mee

De totale kosten voor de drie scholen zitten op ongeveer 2,5 miljoen euro. Het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen -Beukenlaan- legt zo’n 233.000 euro bij. Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis -Leilinde- betaalt 75.000 euro.

Nieboer: ‘Wij zijn echt ontzettend blij dat de schoolbesturen meebetalen. Zij zijn dat wettelijk niet verplicht, maar zien ook dat de gemeente weinig geld heeft. Echt mijn complimenten daarvoor.’

Voor de extra lokalen bij de Campus is in het verleden al eens 1.5 miljoen euro opzij gezet.