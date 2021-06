Blauwestad stevent nu al af op recordverkoop in 2021

En dan te bedenken dat de notaris een jaar of vijf geleden amper werk had aan Blauwestad. ‘In 2016 hebben we dertien kavels verkocht’, legt hoofd projectbureau René Perton uit. ‘Dat is gegroeid naar vijftig en uiteindelijk naar 68 vorig jaar.’

Die 68 kavels waren al een record. Met 52 gepasseerde koopaktes bij de notaris in de eerste vijf maanden van dit jaar komt het totale aantal van 2020 al dichtbij.

Appartementen in Blauwestad

Perton geeft aan dat de bewoners in Blauwestad een mooie mix vormen van ouderen en starters en van Groningers en mensen daarbuiten. Er wordt momenteel zelfs gewerkt aan een complex met daarin appartementen. Dat was vijf jaar geleden nog ondenkbaar.

‘De eerste bewoners van Blauwestad zijn ook vijftien jaar ouder geworden en die hebben misschien een minder grote tuin nodig’, vertelt Van Dekken. ‘Blauwestad ontwikkelt zich.’

Het project in Blauwestad waar ook appartementen in komen (Foto: Geveke / projectbureau Blauwestad)

Hoewel de koopaktes razendsnel langs de notaris schieten, is er nog voldoende plek in Blauwestad. Van de in totaal 1250 woningen waar plek voor is bij het Oldambtmeer, zijn op 1 januari 2021 in totaal zo'n 400 huizen gerealiseerd.

Lees ook:

- Blauwestad stevent af op recordverkoop in 2020: 'We hopen dat de notaris het aankan'