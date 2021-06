50 jaar FC Groningen: rookbommen in het Oosterpark

Was het op 10 juni 1979 Jacob R. geweest die met het gooien van een mes de oorzaak was geweest dat een wedstrijd van FC Groningen werd gestaakt; een zomer later, in de voorbereiding op het seizoen 1980-1981, was ik zelf één van schuldigen.

Jazeker. Door toedoen van m’n vriendjes en mij besloot de scheidsrechter een (oefen)wedstrijd van FC Groningen in het Oosterpark te staken. Voor de duur van niet meer dan een handjevol minuten, maar toch.

Pvc-buizen

Dat kwam zo. In Tynaarlo hielden wij ons in de jaren tachtig onledig bezig met voetballen (bij de kleuterschool, langs de waterkant en, als terreinknecht Kamps ons niet in ’t snotje had, ook op het sportveld, met échte netten in grote doelen), het elkaar beschieten met een katapult (in het najaar, als de eikels rijp waren) en met het blazen van pijltjes door pvc-buizen (voor de leek: de beste pijltjes werden gemaakt van het papier van de Wehkamp-gids).

In de zomer van 1980 werd ons echter verteld dat die pvc-buizen óók nog als iets anders dienst konden doen. Je kon er namelijk prachtige rookbommen van maken!

Doe het lekker zelf. Jij wilde toch zo graag? Een vriendje

Dat werkte als volgt: je zaagde zo’n buis in stukken van zo’n twintig centimeter. Je stopte aan de ene een viertal spatters (met de kop van het zwavel net buiten de buis en de stangetjes gebogen, zodat ze klem kwamen te zitten in de buis), en je propte de andere kant van de buis vol met watten. En roken dat zo’n ding dan deed! Niet normaal man.

Plastic zak vol zelfgemaakte rookbommen

In augustus 1980 kwamen we op het lumineuze idee om een plastic zak vol zelfgemaakte rookbommen mee te nemen naar het Oosterparkstadion. Want zo’n rookbom afsteken in de Berkenlaan of Lindenstraat in Tynaarlo was natuurlijk leuk en aardig, maar het effect in een heus voetbalstadion was natuurlijk vele malen indrukwekkender. Dat kon een kind bedenken.

Op weg naar Stad hadden we nog het hoogste woord. Maar eenmaal achter het doel, op de Z-side, zonk de moed ons al snel in de schoenen. Zúlke helden waren we namelijk ook weer niet. Een stout plan bedenken was één, maar ‘m ook daadwerkelijk uitvoeren was een tweede.

De plastic tas ging van hand tot hand. ‘Toe dan, steek er dan één aan!’

‘Doe het lekker zelf. Jij wilde toch zo graag?’

‘Het was toch jouw idee?’

Het liep ons stuk voor stuk dun door de broek

Het liep ons stuk voor stuk dun door de broek, en we besloten onze meegebrachte zak-met-rookbommen (aan fouilleren deed met toen kennelijk nog niet) dan ook ongeopend te laten.

Kom maar op met die zak! Een Z-sider

Maar dat kon je net denken. Enkele Z-side die-hards was ons angsthazengehannes niet ontgaan en hadden lucht gekregen van onze meegebracht munitie.

'Kom maar op met die zak!', werd er geroepen, en het duurde niet lang voor de plastic puut was leeg gegrist: binnen een mum van tijd waren al onze pvc-buizen brandend over de hekken het veld op gegooid. Het verwachte effect mocht er zijn: het complete strafschopgebied en ver daarbuiten, stond niet veel later bol van een dikke walm. Onze walm.

Staken die hap!

Voor de scheidsrechter van dienst zat er maar één ding op: staken die hap! Daar had je het al. Gelukkig werd er na een minuut of wat, na de nodige waarschuwingen door de stadionspeaker - 'nog één keer, en de wedstrijd wordt definitief gestaakt!' - weer gewoon afgetrapt.

Maar wij hadden ons lesje wel geleerd. Dit nooit meer.

Lees ook:

- Alles over 50 jaar FC Groningen