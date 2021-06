Hulpactie voor Indiase zusjes die door corona wees zijn

Boer heeft er speciaal vrij voor genomen van z'n werk, want hij heeft samen met zijn Indiase vriendin Kritika de handen vol aan het coördineren van de hulpactie. Kritika is momenteel in India voor de begrafenis en haar zussen bij te staan.

Corona slaat stevig toe in India

Kritika verloor vorige maand haar twee ouders aan de gevolgen van het coronavirus. De pandemie slaat op dit moment heel heftig om zich heen in India. Er is een groot tekort aan geneesmiddelen.

Nu de ouders er niet meer zijn, blijven de twee zusjes Charu en Ashima alleen achter. 'En daar zijn wij bang voor', zegt Boer, die dagelijks via Skype contact heeft met zijn familieleden. 'De vrouwenrechten in India stellen nog niet veel voor vergeleken met die in Nederland.'

'Mijn vriendin en ik willen de twee achtergebleven zusjes nu opvangen in Nederland en hen hier een toekomst geven. Wij vrezen dat ze straks uitgehuwelijkt worden met alle gevolgen van dien', zegt hij.

Geld voor veilige toekomst

Via een crowdfundingsactie hoopt de Stadskanaalster geld bij elkaar te krijgen om de toekomst voor de twee weesmeisjes veilig te stellen. 'We zouden graag zien dat ze aan de Rijksuniversiteit een studie kunnen doen en een veilige toekomst op kunnen bouwen. Zo gauw het inreisverbod is opgeheven, willen we ze graag op een toeristenvisum laten overkomen.'

