Plan voor 'megastal' Blijham gaat na twaalf jaar niet door

Reden: de Raad van State wil dat Verweij berekent wat de plannen voor effect hebben op Natura 2000-gebied in verband met de stikstofuitstoot, een zogenaamde passende beoordeling.

Maar volgens de veehouder is dat onmogelijk: 'We moeten van de Raad van State berekeningen maken waarvan nog niet bekend is hoe we die moeten maken', aldus Verweij.

En dus kan hij niks anders doen dan zijn plannen, waar hij twaalf jaar aan heeft gewerkt, in te trekken.

Na negen jaar groen licht voor de plannen, maar toen kwam de PAS-uitspraak

De plannen voor de stallen kennen een lange geschiedenis. Zelf spreekt Verweij nadrukkelijk niet over 'megastallen'. Hij vindt dat een activistisch woord en noemt het een 'ruime stal waar koeien goed kunnen vertoeven'.

In 2018 kreeg hij groen licht van de gemeente Westerwolde om de plannen uit te voeren nadat de plannen meermaals waren aangepast op verzoek van onder andere de gemeenteraad en Milieudefensie.

Maar in 2019 komt daar alsnog een kink in de kabel: de PAS-uitspraak, oftewel de 'stikstofuitspraak'. Natuurvereniging IVN ziet mogelijkheden om alsnog beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Die oordeelt een tijdje later dat er alsnog stikstofberekeningen gemaakt moeten worden. Verweij heeft een berekening aangeleverd, maar volgens wethouder Bart Huizing voldoet die niet aan de eisen.

Wat er mist in de berekening?

'Je moet bij een passende beoordeling ook kijken naar de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied. Ook moet daarbij zitten wat je extra wilt doen en wat voor effect dat heeft. Dat zit niet bij de berekening van Verweij', aldus de wethouder.

De gemeenteraad besluit uiteindelijk om de Raad van State te laten oordelen of het wel of geen passende beoordeling is. Even later oordeelt een aparte commissie dat de berekeningen inderdaad niet voldoen aan de eisen van een 'passende beoordeling'. Daarop besluit Verweij dus om zijn plannen in te trekken.

Het is heel vervelend, want het gaat natuurlijk wel om ons bedrijf Wim Verweij

'Het is heel vervelend, want het gaat natuurlijk wel om ons bedrijf', laat Verweij weten. 'Maar ik verwijt de gemeenteraad niks. Die hebben maximaal gedaan wat ze konden doen. Al jarenlang.'

Hoe nu verder?

De veehouder gaat nu kijken wat er mogelijk is binnen het huidige bestemmingsplan. Maar als de veehouder meer dieren wil houden, dan moet er alsnog gekeken worden naar een stikstofberekening, volgens de wethouder.

'Dan moet je nog steeds gaan aangeven wat de effecten zijn op het Natura 2000-gebied en daarvoor heb je die passende beoordeling weer nodig'.

De gemeenteraad moet formeel nog een besluit nemen over het intrekken van de plannen. Dat doet ze op 30 juni aanstaande.

