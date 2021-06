Anti-abortusprotest mag niet meer op stoep voor kliniek

De gemeente heeft de afgelopen tijd contact gezocht met de abortuskliniek, de demonstranten en met vrouwen en hun partners die de kliniek bezochten. 'Het was een ingewikkelde afweging', zegt de burgemeester over zijn recente besluit. 'We hebben ons goed verdiept in onze juridische positie en en gekeken hoe andere gemeenten er mee omgaan.' De afgelopen tijd was er veel te doen over de betogingen, zo kreeg de burgemeester alleen al drieduizend mails over de manier van demonstreren.

Die demonstratie bestaat uit flyeren en tot het aanspreken van mensen die de kliniek bezoeken. Die vorm van demonstreren zorgt bij bezoekers voor intimidatie, maar ook tot woede. 'Mensen die naar de kliniek toegaan hebben vaak hun hoofd vol met afwegingen. Die willen dan eigenlijk niet meer aangesproken worden op hun afwegingen en dat gebeurde wel', zegt Schuiling. Uit gesprekken met betrokkenen zoals de kliniek en de GGD blijkt dat er dikwijls vrouwen overstuur binnenkomen, nadat ze de demonstranten zijn gepasseerd. Uit de gesprekken die de burgemeester heeft gehad met de kliniek blijkt dat niet alleen de bezoekers last hebben van de wijze van demonstreren, maar de impact daarvan ook binnenkomt bij de medewerkers.

'Strafbaar feit'

In een brief aan de demonstranten laat Schuiling duidelijk zijn afkeur weten over de gang van zaken: 'Het aanbieden van flyers, het aanspreken en het volgen van cliënten van de kliniek is in deze context intimiderend en maakt grove inbreuk op de persoonlijke levenssfeer', aldus de burgemeester die verderop in zijn brief spreekt van een 'strafbaar feit'.

Wel op grasveld

Al met al heeft Schuiling besloten om de demonstranten niet meer te laten demonstreren op de stoep of op de weg voor de abortuskliniek vanaf de Verlengde Oosterstraat tot de Trompbrug. Ze mogen wel op het grasveld van de singel staan. Op die manier kunnen ze de vrouwen niet meer benaderen of fysiek belemmeren om door te lopen. De bezoekers kunnen daardoor de demonstranten vermijden, dat was tot nu toe niet altijd het geval.

Demonstreren is niet iets wat onbegrensd is Koen Schuiling - burgemeester Groningen

Schuiling noemt het recht op demonstratie een groot goed, het verbieden van een dergelijke demonstratie is volgens hem niet mogelijk. 'Het recht op demonstratie is heilig in ons land, gelukkig maar want we zijn een democratie, maar het is niet iets wat onbegrensd is. Het mag schuren en het is ook bedoeld om iets te horen of te zien wat je niet wilt.'

Schuiling is naar eigen zeggen dan ook verplicht om de demonstranten binnen oog- en oor afstand te plaatsen.

Op de auto van een van de demonstranten staat de boodschap 'Jezus saves' (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Undercovermedewerker

De gemeente heeft de afgelopen tijd ook 6 mystery guests ingezet om te peilen hoe demonstranten te werk gaan, die gingen in koppels naar binnen. 'Sommigen werden aangesproken, kregen een folder aangereikt en in een enkel geval werden ze gevolgd na het verlaten van de kliniek.'

Aanstaande vrijdag is er weer een demonstratie aangevraagd. Die zal verlopen volgens de nieuwe regels. De betogers staan nu dus verder van de kliniek, maar hebben niet het recht om een microfoon te gebruiken om hun stem te versterken.

Lees ook:

- 'Andere plek voor demonstraties abortuskliniek is niet moeilijk'

- Man aangehouden voor ernstig bedreigen abortuskliniek