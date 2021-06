Burgemeester Schuiling verplaatst demonstranten abortuskliniek

De gemeente heeft de afgelopen tijd contact gezocht met de abortuskliniek, de demonstranten en met vrouwen en hun partners die de kliniek bezochten. 'Het was een ingewikkelde afweging', zegt de burgemeester over zijn recente besluit. 'We hebben ons goed verdiept in onze juridische positie en en gekeken hoe andere gemeenten er mee omgaan.'

De demonstranten mogen niet op de stoep of op de weg van de Radesingel staan. Ze mogen wel op het grasveld van de singel staan. Schuiling noemt het recht op demonstratie een groot goed, het verbieden van een dergelijke demonstratie is volgens hem niet mogelijk. 'Het recht op demonstratie is heilig in ons land, gelukkig maar want we zijn een democratie, maar het is niet iets wat onbegrensd is. Het mag schuren en het is ook bedoeld om iets te horen of te zien wat je niet wilt.' Schuiling is naar eigen zeggen dan ook verplicht om de demonstranten binnen oog- en oor afstand te plaatsen.

De gemeente heeft de afgelopen tijd ook een mystery guest ingezet om te peilen hoe demonstranten te werk gaan. 'Sommigen werden aangesproken, kregen een folder aangereikt en in een enkel geval werden ze gevolgd na het verlaten van de kliniek.'

Aanstaande vrijdag is er weer een demonstratie aangevraagd. Die zal verlopen volgens de nieuwe regels. De betogers staan nu dus verder van de kliniek, maar hebben niet het recht om een microfoon te gebruiken om hun stem te versterken.