Positieve propaganda: 'We geven letterlijk meer ruimte aan positiviteit'

Initiatiefnemer Arnoud Evenhuis gelooft dat iedereen van nature positief en optimistisch is. Je wordt volgens hem alleen te vaak bedolven onder slecht nieuws en oppervlakkige reclames. ’Er is heel veel ruimte voor slecht nieuws, want goed nieuws is geen nieuws. Wij dachten: dat moet positiever kunnen! En zo willen we letterlijk meer ruimte geven aan positiviteit.'

Stad is weer open

‘We hebben samen met de gemeente Groningen een pilotperiode ingesteld. Het eerste thema is dat de stad weer open is. Dus mensen mogen elkaar weer opzoeken en gaan de stad weer lekker in, dat willen we aanjagen met deze designs.’

In totaal hangen nu vierhonderd posters in de stad. ‘We willen meerde projecten doen in dit initiatief, maar dan steeds met een ander thema. Steeds iets positiefs over wat in de stad gebeurt uitlichten. We doen het in deze pilotperiode eerst drie keer, maar hopen natuurlijk veel langer te mogen blijven.'

Beginnende kunstenaars

Marloes Dekker werkt ook mee aan het project. 'Hier zie je bijvoorbeeld het ontwerp van Daniel, beter bekend als ‘Natte sokken’ en daarnaast Anne Stalinski', zegt ze, terwijl ze naar de posters wijst. 'Het zijn beginnende ontwerpers en ook ontwerpers die al langer bezig zijn. Iedereen mag zich voor ons project aanmelden.'