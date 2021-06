Anti-abortusdemonstrant: 'Ieder mens verdient een kans om te leven'

De vrijwilligers van de anti-abortusgroep demonstreren om de twee weken. In groepjes van twee, tot dusver dus op de stoep voor de kliniek aan de Radesingel in Stad. Ze spreken bezoekers aan, en geven hen het magazine 'Leef'. Op de vroege vrijdagochtend proberen anti-abortusdemonstranten bezoekers van de kliniek over te halen om van een ingreep af te zien.

Het loopt niet bepaald storm op vrijdag 14 mei, en bovendien is het buiten koud. Toch staan er vier demonstranten voor de abortuskliniek. Twee delen magazines uit en spreken een enkele voorbijganger aan, twee anderen praten met een vrouw die in de buurt woont en zich stoort aan de protesten.

'Abortus is geen optie'

‘Ik doe het uit liefde voor de vrouwen die hier komen', zegt de 27-jarige Rosalie Abraham. Ze komt uit Friesland, en woonde daarvoor 21 jaar in Poeldijk, onder de rook van Den Haag.

Abortus vindt ze eigenlijk in geen enkel geval een optie. Alleen als vaststaat dat de moeder door de zwangerschap komt te overlijden mag de ingreep wat haar betreft overwogen worden. ‘Je wilt immers ook niet dat er twee mensen doodgaan.’

‘Uit liefde voor de vrouwen’

Vanwege haar overtuiging reist ze geregeld af naar Groningen. Om de week, met de bus. Aan de Radesingel staat de enige abortuskliniek van Noord-Nederland. Ze spreekt, samen met een andere demonstrant, mensen aan die de kliniek bezoeken. Ze staan naast de ingang van het pand.

‘Ik wil de vrouwen andere opties bieden dan abortus, om het ongeboren leven te beschermen. Want vanaf het moment dat de conceptie plaatsvindt, verdient een kindje het om beschermd te worden. Wij willen de vrouwen en hun ongeboren kindjes helpen.’

Rosalie is christelijk opgevoed, al was ze van huis uit niet heel actief. ‘We gingen niet naar de kerk. Maar op mijn zestiende heb ik de keuze zelf gemaakt om er meer mee bezig te gaan. En mijn familie is me gevolgd', zegt ze.

Sinds een aantal maanden demonstreert ze als vrijwilliger voor Schreeuw om Leven. ‘Als ik financieel onafhankelijk zou zijn, zou ik dit 24/7 doen.'

Rosalie doet ook betaald werk voor de stichting. ‘Parttime, op de communicatieafdeling. Ik maak voornamelijk content voor de social media kanalen van Schreeuw om Leven.' Bijvoorbeeld op TikTok, 'om vooroordelen over ons weg te nemen. Zo probeer ik jongeren te laten nadenken over abortus, en dan niet zoals de mainstream erover denkt.’

Ook verkrachting geen reden voor abortus

Iemand uit haar naaste omgeving (ze zegt niet wie het is geweest, uit privacyoverwegingen) zou vier keer een abortus hebben ondergaan. ‘Het heeft veel met haar gedaan’, zegt Rosalie. ‘Toen ik dat hoorde heb ik me verdiept in de vraag wat abortus eigenlijk is. Waarom doet het zo veel met haar, waarom heeft ze er psychische klachten aan overgehouden?’

Aan de vier abortussen zouden ‘verschillende persoonlijke redenen’ vooraf zijn gegaan. ‘Maar geen enkele was gerechtvaardigd', zegt Abraham. Het tekent hoe ze in de discussie staat. Ook verkrachting is voor haar geen legitieme reden om abortus te plegen.

Doodstraf

‘Verkrachting is een gruweldaad. Ik vind dat de man ervoor moet boeten, niet het kindje. In Nederland krijgt zelfs de man de doodstraf niet voor verkrachting, terwijl dat wel in de Bijbel staat.' De vrouw veroordeelt ze niet, benadrukt Rosalie meerdere keren: 'Wij zijn er juist om ook die vrouwen te helpen wanneer zij toch twijfelen om het kindje te houden.'

Twee mededemonstranten van Rosalie zijn het met haar eens. Ze willen eigenlijk niet met de pers praten, want ‘die framet ons toch alleen maar’. ‘We blokkeren bijvoorbeeld niemand de weg hier, en dat wordt wel gesuggereerd', zeggen ze.

‘Als mensen niet met ons willen praten, dan laten we ze met rust. Maar als het gevolg is dat we een aantal uren later iemand naar buiten zien lopen waarvan we weten dat ze een abortus heeft laten plegen: ja, dan doet dat wel pijn.’

‘Er wordt een leven beëindigd’

‘Ik vond dat ook moeilijk, de eerste keer dat ik dat zag’, zegt Rosalie. ‘Je weet wat er gebeurt. Er wordt een leven beëindigd. Soms komen ze in tranen naar buiten, dat is echt pijnlijk. Dan denk je: jammer dat ze er niet voor open stonden om met ons te praten. Het is ons niet gelukt.’

Op de auto van een van de demonstranten staat de boodschap 'Jesus saves' (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Een leven dat beëindigd wordt: zo zien de demonstranten abortus. Voor hen staat abortus gelijk aan moord. ‘Het is toch ongelooflijk dat we dat toelaten, alleen maar omdat we het niet zien gebeuren?’, verzuchten de twee mededemonstranten van Rosalie. ‘Kijk maar naar nieuwsberichten over een jong stel dat een baby in een vuilnisbak dumpt. Daar is dan enorme ophef over, maar het is eigenlijk hetzelfde', vinden ze.

‘Negatieve reacties doen me niets’

Zelf is het Rosalie, na vier of vijf keer demonstreren, nog niet gelukt om met iemand een gesprek aan te knopen die de kliniek in wilde. ‘Vrouwen lopen vaak door of kijken weg', zegt ze.

Voelt ze zich dan niet afgewezen? ‘Nee. Ik sta hier niet voor mezelf. Een andere demonstrant heeft wel eens iets vervelends meegemaakt, hij werd naar de strot gegrepen door een man. Maar ik denk niet dat ze dat bij een meisje zoals ik snel doen.’

‘Negatieve reacties op de demonstraties doen mij eigenlijk niets', zegt Rosalie. ‘Ik voel me niet geïntimideerd of ontmoedigd. Nee, ik vertrouw op God en weet dat ik hier niet voor niets sta.’

Ook in haar privé-omgeving is ze ook ‘niet echt mensen verloren’ door haar pro-life-activiteiten. ‘Familie en vrienden zijn het eigenlijk allemaal met me eens. Op Facebook post ik er vaak dingen over, daar hebben een paar vroegere schoolvriendinnetjes me wel ontvriend. Dat vind ik jammer voor hen, maar ik doe het niet voor een paar volgers’, besluit ze.

Niet meer op de stoep

Burgemeester Schuiling besloot woensdag dat protesten op de stoep bij de kliniek niet meer zijn toegestaan. Dat deed hij na verschillende reacties uit de samenleving, van mensen die de demonstraties beu zijn. Bovendien zouden bezoekers en medewerkers van de kliniek zich door de demonstraties geïntimideerd voelen.

Demonstranten kunnen wel op iets meer afstand van de kliniek protesteren: bijvoorbeeld op het gras tussen de twee rijstroken van de Radesingel. Ze mogen hun stem niet versterken met, bijvoorbeeld, een microfoon. De actiegroep reageert woedend, en zegt juridische stappen tegen de gemeente te overwegen.

