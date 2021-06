Diplomazwemmen: niet elke ouder mag erbij zijn

In het ene zwembad mogen ouders erbij zijn, in het andere zijn ze ten strengste verboden. Zwembaden in onze provincie gaan heel verschillend om met diplomazwemmen, zo blijkt uit een rondgang door RTV Noord. Oorzaak: een onduidelijk protocol van de zwembranche.

Het was even slikken voor veel ouders die het afgelopen jaar niet bij het diplomazwemmen van hun kind mochten zijn. Inmiddels zijn de coronamaatregelen versoepeld, dus wie nu een kind heeft dat moet afzwemmen heeft geluk, zou je denken. Toch is dat lang niet overal zo.

Protocol 5.0

Zwembaden en zwemscholen baseren hun beleid op het Protocol Verantwoord Zwemmen van de zwembranche. Daarin staat hoe ze met de dan geldende coronamaatregelen moeten omgaan. In de praktijk blijken ze de regels nogal verschillend toe te passen.

Twee ouders welkom, geen probleem

Bedrijfsleider Arjan Knaapen van zwembad De Watertoren in Winschoten laat twee ouders per kind binnen. 'We mogen dertig mensen in een ruimte hebben en we hebben kleine groepen van maximaal tien kinderen. Dus dat kan dan.'

Als gemeentelijk zwembad hebben we een voorbeeldfunctie John Kruijer - zwembad De Kalkwijck

Daarmee is hij zelfs nog behoudend, zou je kunnen stellen. In de nieuwste versie van het protocol staat geen maximum van dertig, maar van vijftig mensen per ruimte. Maar, zet John Kruijer van De Kalkwijck in Hoogezand, in datzelfde protocol staat dat ouders nog steeds als publiek worden gezien en publiek is niet welkom.

'Wij willen ook graag een ouder per kind hoor, maar we moeten ons conformeren: als gemeentelijk zwembad hebben we een voorbeeldfunctie.'

Geen toeschouwer, maar begeleider

Omdat 'publiek niet wordt toegelaten', weert ook de gemeente Groningen ouders uit de zwembaden De Parrel, Kardinge en het Helperbad. Monique Bruin van zwemschool VetCool in de stad ziet daar geen reden toe. Zij zwemt met haar leerlingen in het Best Western Plus Hotel, een particulier zwembad. 'Ik heb één ouder die mag kijken, omdat die ook moet helpen omkleden. Dat is mijn verhaal.'

Wie het protocol hierop naslaat, krijgt weinig duidelijkheid. Staat bij punt vier nog dat dit alleen mag bij kwetsbare kinderen of om medische redenen, bij punt vijf staat: 'Een kind mag door een ouder/verzorger begeleid worden, mits het maximaal aantal personen niet wordt overschreden.'

We proberen het protocol allemaal maar zelf te interpreteren Dorien de Koning - eigenaar zwemschool

VetCool doet het dus volgens protocol, zou je denken, ware het niet dat punt zeven stelt dat ouders publiek zijn en derhalve niet aanwezig mogen zijn.

Wie snapt het nog?

Dorien de Koning van Zwemschool Dorien begrijpt er zo langzamerhand niks meer van. Ze kreeg onlangs een tik op de vingers van het Helperbad, omdat ouders hielpen met omkleden in de kleedkamer. Dat bleek niet de bedoeling. De ouders van de volgende afzwemmers moeten dus helemaal buiten wachten, zegt ze gelaten. 'Het was miscommunicatie. We proberen het protocol allemaal maar zelf te interpreteren.'

De gemeente Groningen zegt overigens desgevraagd dat een ouder wel degelijk mee de kleedkamer in mag, 'indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren'. Wie bepaalt of een kind dat zelf kan, staat nergens.

Ik vind het overbodig streng Dorien de Koning - eigenaar zwemschool

John Kruijer van De Kalkwijck: 'Het is heel veel verwarrend en dat is de hele tijd al met die protocollen. De een leest het zo en de ander zo. Bij recreatief zwemmen mogen we wel 120 kinderen tegelijk binnen hebben. Wij vinden het ook raar.'

Dorien de Koning: 'Ik vind het overbodig streng. Wat mij betreft moeten ze de vijftig mensen per ruimte doen: het Helperbad is groot genoeg.'

Lees ook:

- Van maandenlange klachten tot geen centje pijn; waarom verschilt corona zo per persoon?

- Uitkijken naar de dag waarop meer mag: ‘We maken er een feestje van’