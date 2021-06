Blijdschap om verplaatsen abortusprotesten: 'We willen al jaren dat het stopt'

In de abortuskliniek van Stimezo aan de Radesingel in Stad is met blijdschap gereageerd op de aankondiging van burgemeester Schuiling om de protesten bij die kliniek te verplaatsen. 'We zijn er heel blij mee', zegt directeur Ellie Oosterhuis.

Anti-abortusdemonstranten protesteren om de vrijdag bij de kliniek en proberen vrouwen ervan te overtuigen van hun abortus af te zien. Dat doen ze door hen aan te spreken en hen magazines met informatie te geven.

Woensdagmiddag kondigde burgemeester Schuiling aan dat de demonstraties voortaan niet meer op de stoep voor de kliniek mogen plaatsvinden. Demonstranten moeten aan de andere kant van de rijbaan staan, op het grasveld van de singel.

Lastiger om aan te spreken

'We verwachten dat het op die manier voor demonstranten lastiger wordt om onze cliënten aan te spreken', zegt Oosterhuis.

'We willen al jaren dat het stopt. Natuurlijk moeten we de komende tijd nog ervaren hoe het in de praktijk uitpakt, maar van klinieken in andere steden in Nederland horen we dat het goed werkt.'

Vaker, langer en indringender

Oosterhuis is vooral voor haar cliënten opgelucht. 'Zij geven aan dat ze de protesten als heel hinderlijk ervaren. Maar ook voor de medewerkers ben ik blij: zij zijn degenen die de cliënten opvangen.'

De afgelopen tijd kregen de demonstraties meer impact, zegt de directeur. 'Ze vonden vaker plaats, duurden langer en werden indringender. Cliënten ervaren steeds meer hinder van de demonstranten.'

Liefst helemaal uit het zicht

Oosterhuis is tevreden met de maatregelen vanuit de gemeente. 'We hebben het liefst dat de demonstraties volledig uit het zicht raken, of beter nog: dat ze helemaal verdwijnen. Maar ik hoop dat dit voor Groningen al het verschil gaat maken.'

