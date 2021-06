Corona zorgt voor nieuwe kansen kartonindustrie

Sinds het begin van de coronapandemie in maart vorig jaar neemt de vraag naar karton toe, vertelt algemeen directeur Gideon Werner. 'We hebben te maken met een verveelvoudiging. Dat komt onder meer door een verschuiving in het voedselpatroon. Om een voorbeeld te noemen: in plaats van een restaurant besteedt de consument nu zijn geld aan maaltijdboxen.'

'Daarnaast zijn ondernemers op zoek gegaan naar andere afzetkanalen via e-commerce', gaat Werner verder. 'Voor het eerst wordt er meer online dan offline verhandeld. Al die producten moeten in dozen. Nu de economie weer open gaat, zien we dat deze online consumptie blijvend is.'

Maar er speelt volgens Werner nog iets anders, namelijk de verduurzaming. In dit geval de overstap van plastic naar kartonnen verpakkingen. 'Het is net of de pandemie voor een wake-upcall heeft gezorgd. Bij veel ondernemers is kennelijk het besef doorgedrongen dat er iets moet gebeuren voor het milieu.'

Een medewerker van een kartonopslagplaats (Foto: ANP)

Gebrek aan grondstoffen

Mooie tijden breken dus aan voor de kartonindustrie, zou je zeggen. Maar zo eenvoudig is het niet, legt Werner uit: 'Op den duur hopen we een mooi rendement uit deze vraagstijging te halen. Maar op dit moment hebben we te maken met een perfect storm.' Hij noemt daarvoor verschillende oorzaken, maar die komen vrijwel op hetzelfde neer: gebrek aan grondstoffen.

'Neem bijvoorbeeld de auto-industrie. Ook daar zie je een verschuiving van kunststof naar kartonvezels. Dat betekent dat het langer duurt voordat die vezels weer beschikbaar komen voor hergebruik. Daarnaast is de inzameling van gebruikt karton nog niet overal geregeld.'

Meer papierbakken

Is de consument dan niet bereid zijn lege maaltijdbox naar de papiercontainer te brengen? Werner: 'Niet iedereen heeft de ruimte om zijn oud papier op te slaan. Waar dat dan blijft? Feit is dat er te weinig terugkomt voor hergebruik.' Anders gezegd: de overheid moet volgens hem voor meer papierbakken zorgen.

'Honderd procent duurzaam'

Karton is een milieuvriendelijke grondstof. Tachtig procent bestaat uit gerecyclede grondstoffen. Twintig procent bestaat uit nieuwe vezels van aangeplante bossen. Volgens Werner is daarmee de kartonproductie (vrijwel) honderd procent duurzaam. Maar door het gebrek aan gebruikt karton worden de producenten momenteel gedwongen meer nieuwe vezels te gebruiken dan voorheen.

Balen met oud papier (Foto: ANP)

Prijsstijgingen

De toenemende schaarste zorgt voor ongekende prijsstijgingen. Werner: 'We houden rekening met dertig procent. Dat is zowel voor ons als voor onze klanten een schok. We moeten dit doorberekenen, maar je hebt ook te maken met bestaande klantenrelaties. Zij kunnen die prijsstijging ook niet meteen kwijt in hun keten. Maar de consument gaat dit uiteindelijk merken.'

Maar dat is niet het enige gevolg. 'Aan nieuwe klanten moeten we soms nee verkopen en dat is voor het eerst. En dat terwijl we eigenlijk nog maar net uit een tijdperk van saneringen komen, waarin we moesten knokken voor het voortbestaan van de kartonindustrie in Groningen.'

Mooi rendement

Waar andere bedrijfstakken door de pandemie in de problemen zijn gekomen, lijkt de kartonindustrie er dus juist wel bij te varen. 'Naast een mooi rendement voor onze aandeelhouders stelt dit ons in staat nieuwe investeringen te doen en de productie op te voeren. Daar waren we al mee bezig, maar nu kunnen we dit versnellen. Bovendien kunnen we hierdoor de werkgelegenheid zeker stellen en oudere werknemers een goed pensioen bieden.'

120 mensen

Bij de fabriek van Smurfit Kappa Twincorr in Nieuwe Pekela werken 120 mensen. Daarnaast is er ook een vestiging in Hoogeveen. Het bedrijf produceert golfkarton, waar vooral dozen van worden gemaakt. De kartonfabriek in Nieuwe Pekela is niet de enige in onze provincie. Solidus Solutions heeft drie productielocaties in Oude Pekela, Bad Nieuweschans en Hoogkerk. En dan is er nog Eska, dat zowel in Hoogezand als in Sappemeer een vestiging heeft. Beide bedrijven produceren massiefkarton.

Lees ook:

- Het geloof in de karton is helemaal terug