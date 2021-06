Schuiling is overlast beu en eist stilte in Noorderplantsoen en aan het Stadsstrand

Het moet vanaf 22.00 uur stil zijn in het gehele Noorderplantsoen en aan het Stadsstrand in Groningen.

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) is de overlast van de afgelopen tijd meer dan beu en trekt daarom de teugels aan. Hij stelt op beide plekken een stiltegebied in. Daarnaast gaat er een alcoholverbod gelden aan het Stadsstrand. Dat verbod gaat in op het moment dat er stilte moet zijn, om 22:00 uur dus.

Maatregelen gaan deze week nog in

Het Noorderplantsoen kent al een alcoholverbod rondom de vijver en de speelweide. Daarentegen zal het gehele Noorderplantsoen wel als stiltegebied worden aangewezen. Het is nog niet bekend wanneer de maatregelen ingaan. Er moeten nog enkele zaken geregeld worden. De burgemeester laat weten dat de maatregelen 'zo snel mogelijk' van kracht zullen zijn en in elk geval deze week nog.

'We kiezen voor het tijdstip van 22.00 uur, omdat het rond die tijd nog mogelijk is om met mensen in gesprek te gaan. Na die tijd wordt dat rap minder. Vanaf 22.00 uur moet het dan ook echt stil zijn op beide plekken. Aanwezigen worden rond 21.30 uur er op gewezen dat ze vanaf 22.00 uur stil moeten zijn.'

Politie heeft meerdere keren feestjes beëindigd

Politiek Groningen roerde zich woensdagmiddag over de kwestie van het Noorderplantsoen, nadat er de afgelopen dagen sprake was van overlast. Er is afgelopen weekend zelfs politie aan te pas gekomen. Die heeft een feest van zo'n driehonderd mensen beëindigd. Enkele dagen daarvoor was er ook al politie nodig om een feestje stop te zetten. Daarnaast werd het plantsoen ook niet netjes achtergelaten. Bij het politieoptreden van afgelopen weekend zijn vijf mensen gearresteerd. De burgemeester onderzoekt of het mogelijk is om hen een gebiedsverbod op te leggen. Of dat gaat gebeuren is afhankelijk van de informatie die de politie heeft. Daar kijkt de burgemeester op dit moment naar.

Schuiling noemt de nieuwe regels een 'massieve inzet' en zou graag willen dat de overlastgevers zich dat aantrekken: 'Maar ik denk dat ik tegen dovemansoren praat', sneerde hij enigszins.

Lees ook:

- Politie maakt weer eind aan feest in Noorderplantsoen: vijf arrestaties

- Burgemeester komt terug op alcoholverbod Noorderplantsoen, na 23.00 uur moet het rustig zijn