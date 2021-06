Tieners met medisch risico krijgen vaccinatie: 'Goed dat het kan'

Om wie gaat het?

Demissionair minister De Jonge nam woensdag het advies van de Gezondheidsraad over om kinderen uit medische risicogroepen te vaccineren met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Het gaat om kinderen van 12 tot en met 17 jaar die elk jaar worden uitgenodigd voor een griepvaccinatie (zoals kinderen met hart- of longklachten en diabetes), kinderen met obesitas of het Syndroom van Down. Ook jongeren die vanwege gezondheidsproblemen in instellingen verblijven worden uitgenodigd.

'Goed dat het kan'

Michel Wolters heeft diabetes type 1, op zijn tweede werd dat ontdekt. Hij merkt er niet veel van in het dagelijks leven zegt hij zelf. Hoewel: hij moet wel insuline spuiten. Over een prik tegen corona hoeft hij niet lang na te denken. 'Ik vind het wel goed dat het kan, voor de mensen om me heen en voor mezelf.'

In totaal gaat het om 60.000 tot 100.000 jongeren. Kinderen uit deze groep kunnen eind juni een uitnodiging van een GGD verwachten. Reden om hen te vaccineren is niet alleen dat ze ernstiger ziek van corona kunnen worden dan anderen. Ook speelt mee dat een deel van hen nu bang is corona op te lopen en daardoor het dagelijks leven beperkt ziet worden.

'Voel me niet kwetsbaar'

Michel voelt zich eigenlijk helemaal niet extra kwetsbaar, vertelt hij. Ja, hij houdt zich aan de anderhalve meter en doet altijd overal een mondkapje op, maar dat is het dan ook. Alle leuke dingen die hij wil doen, doet hij gewoon.

'Ja, hij is altijd nuchter,' lacht zijn moeder Bianca. Zij is erg blij dat hij een vaccinatie krijgt. 'Ik ben me er bewust van dat hij het echt niet moet krijgen; dat is wel een heel groot risico.'

Ze vertelt dat haar zoon wel degelijk beperkt werd door zijn diabetes in coronatijd. 'Toen de derde golf kwam, mocht de halve klas weer naar school. School zei toen dat hij thuis mocht blijven, omdat het een te groot risico was. Hij heeft toen langer thuisgezeten. Dat vond hij wel jammer.'

Ook gezinsleden vaccineren

De Gezondheidsraad heeft verder geadviseerd aan 'ringvaccinatie' te doen. Als een kind zelf niet gevaccineerd kan worden om medische redenen, zouden alle huisgenoten vanaf twaalf jaar een prik moeten krijgen, vindt de Gezondheidsraad.

Dan gaat het dus ook om gezonde tieners. Nog een reden om gezonde tieners te vaccineren kan zijn dat hun ouders geen vaccinatie aan kunnen, bijvoorbeeld vanwege een niertransplantatie. Uiteindelijk wil het kabinet alle kinderen vaccineren, liefst voordat het najaar begint. Of dit doorgaat, hangt af van het advies van de Gezondheidsraad. Dat komt over enkele weken.

Deze maand nog gestart

De kinderen krijgen eind juni een uitnodiging van de GGD. Huisartsen helpen bij het selecteren van de tieners die in aanmerking komen voor het vaccin. Dat is nog niet zo makkelijk , bijvoorbeeld als het gaat om obesitas; daar is geen registratie van.

Jongeren van 16 en 17 jaar met een hoog medisch risico zijn al eerder uitgenodigd voor vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Dat zijn jongeren met bijvoorbeeld leukemie, morbide obesitas, het syndroom van Down of een ernstig aangetast immuunsysteem.

Lees ook:

- Het laatste nieuws over corona

- Alles over corona