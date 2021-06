50 jaar FC Groningen een week lang op RTV Noord

Op al onze platformen verschijnen tot en met woensdag verhalen en video's over 50 jaar FC Groningen. Supporters vertellen over hun FC-gevoel, oud-spelers blikken terug op bijzondere wedstrijden en we kijken aan de hand van feiten en cijfers terug op elk decennium. Iedere werkdag nemen we een andere periode van FC Groningen door.

Wat vind jij het beste FC-lied?

In de afgelopen vijftig jaar zijn ook liedjes over FC Groningen gemaakt. Maar wat is nou het mooiste nummer dat ooit over FC Groningen is verschenen? Vanaf vandaag kan daar op gestemd worden. Zaterdag wordt het winnende nummer bekendgemaakt in Café Martini.

In het weekend gaan we tevens op zoek naar de mooiste foto's van supporters door de jaren heen.

Live tv-uitzending op verjaardag

Op 16 juni, als FC Groningen jarig is, is op TV Noord een speciale uitzending te zien. Presentator Niiwino Geertsema ontvangt in de studio gasten die de kijkers meenemen door de roemruchte geschiedenis van FC Groningen. Aan het eind van die uitzending wordt het standbeeld van Martin Koeman onthuld. Daarbij zal de gehele familie Koeman aanwezig zijn.

