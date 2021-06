Opnieuw onrust over natuur bij nieuwe stadswijk: 'De mens moet alles aanraken'

Onlangs ontstond er commotie bij onder meer natuurorganisaties over het bebouwen van de vloeivelden van de voormalige suikerfabriek. Toen natuurkenners zich meldden bij de gemeente, ontstond er vervolgens ook verbazing bij een deel van de gemeenteraad. Uiteindelijk besloot een ruime meerderheid wel om de vloeivelden te bebouwen.

De situatie rondom het Driebondsbos is van een andere orde. De gemeente is niet van plan om huizen te bouwen op de plek van het huidige bos. Dat bos is ontstaan op het slibdepot dat naast het Eemskanaal ligt. Het bos is er al zestig jaar en valt niet onder een landschapsbeheerder, daardoor heeft de natuur zijn gang kunnen gaan en dat heeft inmiddels zo'n 45 verschillende vogelsoorten op die plek opgeleverd.

Bos

De te bouwen wijk moet volgens de wethouder een stadse, maar groene wijk worden. Het gehele gebied is net zo groot als de Suikerzijde waar vijfduizend woningen komen. Deze wijk zal 2100 woningen tellen en wordt gebouwd tussen Meerstad en de oostelijke ringweg. Het inmiddels veelbesproken bos ligt langs het Eemskanaal.

De gemeente weigert in de gemeentelijke stukken van het Driebondsbos te spreken en hanteert enkel de term slibdepots. De wethouder heeft twee verschillende scenario's aan de raad voorgelegd; leven en laten leven of opnemen in de nieuw te bouwen wijk. Als een politieke meerderheid het bos wil betrekken bij de wijk, zal er volgens de gemeente grootschalig onderhoud gepleegd moeten worden en zal het bos beheerd moeten worden omdat het nu gevaarlijk zou zijn om te betreden.

Zorgen natuurorganisaties

Als het bos wordt aangepakt, dan komen er wandel- en fietspaden in. Het zal dan worden omgeturnd tot een parkje. PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf wil het Driebondsbos graag aanpakken, maar coalitiepartner GroenLinks ziet dat niet zitten. Daarmee vindt de partij natuurorganisaties aan haar zijde. Net als bij de vloeivelden gaat het opnieuw om zeven natuurorganisaties, waaronder het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen.

Volgens hen is niet alleen het bos, maar ook het naastgelegen stuk land een belangrijk stuk natuur voor de stad. Op dat naastgelegen stuk grond wil de gemeente een mountainbikepark bouwen. 'De stedelijke natuur blijft dankzij deze strook in verbinding staan met de natuur van het ommeland', valt onder meer te lezen in de gezamenlijke brief van de organisaties.

Wethouder Roeland van der Schaaf (Foto: Gemeente Groningen)

Mountainbikepark

Dat park is de natuurkenners dus een doorn in het oog. Dat komt mede omdat het volgens hen een 'essentieel leefgebied' is voor vleermuizen en die dieren hebben bij wet een beschermde status. Ze willen dan ook meer onderzoek voordat er eventueel mountainbikers gaan fietsen. Daarnaast zou het stuk grond rijk zijn aan meer vogels dan wordt aangenomen, op dit moment wordt daar onderzoek naar gedaan. Ze willen dan ook dat de gemeente geen stappen zet totdat dat onderzoek is afgerond.

De organisaties stellen voor om het Driebondsbos gedeeltelijk open te stellen zodat de natuur behouden kan worden. Ze willen in elk geval niet zover gaan als de wethouder van plan is. Het mountainbikepark zal overigens tijdelijk naast het Driebondsbos komen te liggen. Uiteindelijk moet het in Harkstede worden aangelegd, maar dat is nu nog niet mogelijk. Over tien jaar zal dat waarschijnlijk wel het geval zijn.

Politieke debat

GroenLinks laat tijdens het debat duidelijk weten dat ze het niet zien zitten in het plan van de wethouder. 'Het college wil in het groen de mens een hoofdrol laten spelen en wij zien dat samen met vele omwonenden anders', zegt Hans Sietsma. Dat nodigt de Partij voor de Dieren-fractievoorzitter uit om te vragen of GroenLinks uit het college stapt als de wethouder de plannen toch doorzet. Die voorzet laat Sietsma echter aan zich voorbijgaan.

D66, de andere coalitiepartij, is echter niet bang voor de gevolgen van het mountainbikepark. 'Wij zijn blij dat er een ervaren routebouwer betrokken is bij het plan, die tevens ecoloog is', aldus Sander Claassen. Ook de ChristenUnie en PvdA zien geen problemen in de aanleg van de route.

Hans Sietsma (GroenLinks) (Foto: GroenLinks Groningen)

'Groen als afgeleide'

De Partij voor de Dieren is het meest verbolgen over de plannen. Ze snappen niet dat mensen op 'vreemde fietsjes' door de natuur willen crossen. 'In de ogen van dit college kan natuur alleen bestaan als het door mensen is ontstaan. Groen bestaat voor hen alleen als afgeleide. Voor dit college telt ontoegankelijke wildernis niet, alles moet door de mensen worden aangeraakt.'

De wethouder laat weten dat er nog geen definitief plan ligt en het proces rondom de aanleg van de nieuwe wijk en daarmee de plannen rondom het bos nog in volle gang zijn en verre van definitief. 'We gaan met natuurorganisaties en omwonenden uitgebreid spreken over het Driebondsbos. Daar moeten we wel wat mee, we gaan dat gesprek graag open in. Ik hoop ook dat de natuurorganisaties dat doen.'

