Anti-abortusbeweging woest: 'Juridische stappen tegen verplaatsen demonstraties'

'Onrechtvaardig', noemt Hendrika Jelies de verplaatsing. Ze is ‘landelijk coördinator aanwezigheid bij abortuscentra’ bij Schreeuw om Leven. ‘We staan er al jaren, zonder problemen', stelt ze.

Besluit na brieven

‘Het is heel vreemd dat dit besluit genomen wordt naar aanleiding van brieven die naar de burgemeester gestuurd zijn. Aan de hand daarvan wordt het demonstratierecht nu beperkt', zegt ze.

Jelies denkt dat de inhoud van haar demonstraties iets te maken heeft met de keuze van de burgemeester. ‘Omdat het een pro life-demonstratie is wordt er anders naar gekeken dan bij andere demonstraties. Een andere onderbouwing is er gewoon niet.’

Demonstratie mag schuren

Burgemeester Schuiling, die zelf spreekt van een ‘ingewikkelde afweging’, zegt dat zijn keuze onder andere gebaseerd is op gesprekken met betrokkenen. Die zouden zich geïntimideerd voelen door de demonstranten.

‘We staan er met twee of drie demonstranten tegelijkertijd', zegt Jelies daarop. ‘We houden het klein, delen een flyer uit en verwijzen naar hulp. Is een flyertje aanbieden al een wanordelijkheid? Of is dat gewoon het recht op demonstreren, dat in een democratie geldt?’

Op de auto van een van de demonstranten staat de boodschap 'Jezus saves' (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

‘Als iemand nee tegen ons zegt, dan is dat prima’, zegt Jelies. ‘Dan laten we diegene gewoon doorlopen. Er is nog nooit iemand fysiek belemmerd, dat is gewoon een leugen. We houden altijd afstand. Natuurlijk kan het zijn dat iemand zich ongemakkelijk voelt, een demonstratie mag ook schuren. Maar als er wordt gezegd dat wij dwingend zouden zijn, dan is dat feitelijk onjuist.’

Advocaat al aan de lijn

De keuze om op de stoep voor de abortuskliniek te demonstreren is bovendien niet voor niets gemaakt, zegt Jelies. ‘Ik ben ertegen wat daarbinnen gebeurt. Dan helpt het niet als ik vlak voor het Stadhuis ga staan. Nu worden wij monddood gemaakt, en dat terwijl we niemand, ook de vrouwen niet, veroordelen. We veroordelen alleen dat wat er in de abortuskliniek gebeurt.’

‘We hebben de advocaat al aan de lijn gehad en gaan zeker een bezwaarschrift indienen’, zegt Jelies. Ze verwijst daarbij naar een kwestie die eerder dit jaar speelde in Almere, waar de gemeente het flyeren en aanspreken van bezoekers van een kliniek verbood. De rechter besloot in april dat dat verbod geen stand hield: men mag dus weer flyers uitdelen, en mensen mogen ook aangesproken worden.

We gaan er niet staan

Jelies geeft bovendien aan zich niet te gaan houden aan de demonstratieplek die door de gemeente is toegewezen. ‘We zijn het niet eens met de locatie, en gaan er niet staan.’

Komende vrijdag staat er weer een demonstratie op de planning: die gaat naar verwachting niet door. ‘Ik denk dat ik onze vrijwilligers afraad om er nu te gaan staan. Maar op de plek die ons nu aangewezen wordt gaan we ook niet demonstreren. Absoluut niet.’

Lees ook:

- Columniste over verplaatsen abortusprotest: 'Ik had dit niet verwacht'

- Blijdschap om verplaatsen abortusprotesten: 'We willen al jaren dat het stopt'

- Anti-abortusprotest mag niet meer op stoep voor kliniek