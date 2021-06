Stille tocht voor Dinant maakt indruk: 'Dit verwacht je in Amsterdam'

Voordat de stille tocht van start gaat, is de menigte die zo'n 1500 man telt nog druk aan het praten. Maar zodra Jaroslava Smydova en de rest van de organisatie beginnen te lopen met hun witte ballonnen, valt iedereen stil.

De stoet zet langzaam koers richting de Schoenerstraat, waar Dinants familie voor hun huis staat te wachten. Er worden tranen weggeveegd en witte rozen in ontvangst genomen. De organisatie laat witte ballonnen de lucht in, de menigte applaudisseert voor Dinants familie. Uit speakers klinkt could you be loved van Bob Marley. Een club mannen steekt rode fakkels aan. Omstanders en de familie zijn in tranen.

Mensen zoeken troost bij elkaar bij het huis waar Dinant woonde (Foto: ANP)

'Prachtig eerbetoon'

Dan beweegt de menige zich weer richting de supermarkt waar de tocht ook begon. Bij de bloemenzee nemen deelnemers afscheid van elkaar. 'Iedereen had slachtoffer kunnen zijn', zegt één van de deelneemsters. 'Ik woon bij hem in de straat. Het is heel erg.'

'Een prachtig eerbetoon aan de ouders', zegt een andere deelneemster. 'Ze krijgen hem er niet mee terug, maar het was heel mooi. Je verwacht niet dat dit (de steekpartij, red.) hier gebeurt. Dit verwacht je in Amsterdam, toch niet in Hoogkerk?'

'Het was een bijzonder kereltje', zegt een vriend en buurjongen na afloop. Hij leerde Dinant vier jaar geleden op school kennen. 'Echt een topper. Hij was er altijd voor iedereen. Dit is heel respectvol georganiseerd. Echt een eerbetoon.'

Deelnemers van de stille tocht (Foto: 112 Groningen)

Uitvaart

Aankomende zaterdag is de uitvaart. Die wordt in besloten kring gehouden, maar is live online te volgen.

De stille tocht die woensdagavond gehouden werd is hier terug te zien.

