50 jaar FC Groningen: hoe de eerste wedstrijd op een teleurstelling uitliep

‘Daar staat me echt helemaal niks meer van bij’, zegt voormalig linksbuiten Peter Eimers. ‘Je speelde zoveel wedstrijden, je wist niet anders. Je had een ander shirt aan, maar dat was eigenlijk alles’, zegt hij, doelend op de overgang van GVAV naar FC Groningen.

Hugo Hovenkamp, eveneens basisspeler tijdens die wedstrijd kan het duel ook niet meer voor de geest brengen. Wel weet hij, ook vijftig jaar na dato, de opstelling nog zo op te lepelen.

Premies

Ron Groenewoud, destijds trainer van FC Groningen, heeft besloten om dat seizoen de premies voor de spelers niet alleen af te laten hangen van de eindstand en uitslag, maar ook van het aantal toeschouwers dat in het Oosterparkstadion aanwezig is.

De opstelling van FC Groningen in het allereerste duel in 1971 tegen FC Utrecht (Foto: RTV Noord)

Ten tijde van die eerste wedstrijd zien zo’n 13.000 mensen een enorme misser van spits Bjarne Jensen. ‘De Groningers kregen een magnifieke kans nadat Fransen van veraf had ingeschoten en Henriksen de bal niet onder controle kon krijgen. Voor een toestormende Jensen had het een kleine moeite moeten zijn FC Groningen aan een voorsprong te helpen, maar hij knalde het leer keihard de tribune in’, schreef de krant destijds.

Enige doelpunt

FC Groningen met onder anderen Martin Koeman, Piet Fransen en Hugo Hovenkamp in de gelederen was de betere ploeg, maar verloor deze historische wedstrijd toch. Namens FC Utrecht scoorde Finn Seemann twintig minuten voor tijd het enige doelpunt.

Ondanks de nederlaag worden de spelers van FC Groningen allemaal in de krant beoordeeld met een voldoende. Verdediger Jan Schipper werd met het cijfer 8 het hoogst beoordeeld. Hij speelde in totaal 226 wedstrijden voor FC Groningen, maar overleed in 1985 al op 37-jarige leeftijd.

Eerste overwinning pas stuk later

De eerste overwinning van FC Groningen laat nog wekenlang op zich wachten. Pas in de tiende speelronde is de eerste tweepunter een feit. In Arnhem wordt met 2-1 van Vitesse gewonnen. Bjarne Jensen scoort de enige goal voor FC Groningen, want Gerritse scoort namens de thuisploeg in eigen doel.

Opstelling van FC Groningen in de eerste wedstrijd tegen FC Utrecht:

Jan Nordström, Jan Schipper, Martin Koeman, Henk Cornelis, Frans Guns (75' Henk Oosterwold), Piet Fransen, Wim van der Heide, Hugo Hovenkamp, Jaap Bos, Bjarne Jensen (Bert Oldenburger), Peter Eimers.

