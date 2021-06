Westerkwartier gaat toeristische parels aaneen rijgen

Wel of geen lange files met toeristen voor landgoed Nienoord? (Foto: Sicco Casemier/Groningen in Beeld)

Bij de eerstvolgende raadsvergadering hoeft het collegeplan alleen nog worden afgehamerd. In het huidige bestuursakkoord van Westerkwartier is recreatie en toerisme een van de speerpunten. Volgens het college is de toeristische sector een kansrijke pijler voor de economie van de gemeente. De visie die is opgesteld in samenwerking met ondernemers en organisaties uit de sector moet handen en voeten geven aan toeristische ontwikkelingen.

Zorgen

Zorgen waren er bij GroenLinks. Raadslid Henk Bakker zag het schrikbeeld voor zich van files op de A7 richting Landgoed Nienoord. Bakker: ‘Onlangs konden we lezen dat Nienoord de ambitie heeft om in de landelijke top tien van dagrecreatie te komen. Dat lijkt me onwenselijk. We moeten voorkomen dat we een soort Efteling binnen onze gemeentegrenzen krijgen.’

Wethouder Elly Pastoor (PvdA) kon Bakker geruststellen: ‘We zetten in op kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie, passend bij het plattelandsgebied en de aard van de inwoners. Er moet een balans zijn tussen een prettige leefomgeving en de kansen die toerisme biedt. De gemeente is bij uitstek een gebied die erom vraagt ontdekt te worden door de rustzoeker.’

Parels aan ketting geregen

Volgens de wethouder herbergt Westerkwartier een groot aantal parels, maar moeten die nog wel tot een mooi ketting aaneen worden geregen.

Andere partijen drongen erop aan om niet alleen naar de eigen gemeente te kijken, maar ook samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten en dorpen. Denny Boersma van D66: ‘Bakkeveen en Norg hebben ruime ervaring met toeristen. Hoe pakken ze dat daar aan. Daar kunnen we van leren en profiteren.’ Volgens wethouder Pastoor wordt er al over de gemeentegrenzen heen gekeken en samengewerkt waar dat kan.