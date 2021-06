Zonsverduistering ook in Groningen te zien

Donderdag is er tussen 11.20 en 13.35 uur een zonsverduistering en die is ook in de provincie Groningen te zien. Sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen heeft er bijna niet van geslapen.

'Ik was al om vier uur wakker. Het ziet er goed uit', waarmee hij doelt op het weer. Om een zonsverduistering optimaal te kunnen zien, is een heldere lucht belangrijk.

De laatste keer dat er in Nederland een zonsverduistering te zien was, was in 2015. 'Dat was ook een gedeeltelijke zonsverduistering. Toen was het knudde, want door de bewolking was de verduistering niet te zien. Het lijkt nu een stuk beter', zegt Jurriens.

Tips

De sterrenkundige heeft voor mensen die donderdag de verduistering mee willen maken nog een paar tips: 'Het beste is om rond twintig over twaalf te kijken, dan is het maximale hapje eruit.'

'En dan nog een keer de bekende waarschuwing: gebruik niet onbeschermd je ogen. Doe een eclipsbril op, dan kun je het goed bekijken. Echt niet een zonnebril, want je ogen zijn veel te kostbaar om het zo te bekijken', aldus Jurriens. Verder geeft hij aan dat je ook een vergiet kunt gebruiken om de zonsverduistering waar te nemen. 'Richt het vergiet richting de zon. De gaatjes fungeren dan als een lens, waardoor het hapje uit de zon op de bodem van het vergiet te zien is.