Dat 'jong' Klaas Kirchhoff kon heel goed voetballen

‘Ik vond het eervol dat ik werd gezien als de opvolger van Piet Fransen’, zegt Klaas Kirchhof als hij terugdenkt aan zijn periode bij FC Groningen. In april 1971 tekent hij een contract bij GVAV. In de zomer van datzelfde jaar is hij speler van FC Groningen.

‘Ze hebben drie keer geprobeerd mij naar Groningen te halen. Ik speelde destijds al drie jaar in het eerste elftal van Noordster in Oude Pekela. Kennelijk zagen ze wat in mij.’ Het eerste seizoen speelt de 19-jarige Kirchhoff in het B-Elftal. Hij debuteert drie wedstrijden voor het einde van de competitie. Hij valt in tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Spil in het team

Kirchhoff is een pure middenvelder. Het is daarom moeilijk om een plek te krijgen in het elftal van FC Groningen dat een middenmoter in de Eredivisie is. Piet Fransen is de spil in het team en heeft bovendien spelers als Hugo Hovenkamp en Wim van der Heide naast zich staan op het middenveld. Martin Koeman is laatste man. ’Die spelers werden nooit gewisseld, want dat stond. Dat is wel jammer natuurlijk want je wilt voetballen. Ook al is het maar een half uurtje’, legt hij uit.

Drie keer valt de nu bijna zeventigjarige Kirchhoff in gedurende zijn tweede seizoen. Slechts een keer staat hij aan de aftrap. Hij moet wachten op een echte kans en die komt als Fransen stopt als professioneel voetballer. ‘Mister FC Groningen’ ligt overhoop met de trainer en heeft geen zin meer om nog langer door te gaan.

Nette bewoordingen

De ogen zijn gericht op Kirchhoff als opvolger. ‘In de afscheidswedstrijd van Piet tegen Brugge viel ik al in. Dat ging al lekker. Net zoals in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Ajax. Een uur lang hebben we heel goed gespeeld tot meneer Cruijff zich er mee ging bemoeien. Na negentig minuten was het 0-4. We kregen ondanks de nederlaag nog wel een wedstrijdpremie van honderd gulden. Daarna speelden we uit bij subtopper MVV ook heel erg goed. We wonnen met 5-2. Maar na een wedstrijd of zes zeven liep het wat minder. Trainer Ron Groenewoud wilde wat veranderen. Hij vertelde mij en Henk Oosterwold dat we uit het elftal gezet werden. Ik vond het niet kloppen en dat heb ik in nette bewoordingen verteld aan de trainer’, gaat hij terug in de tijd.

Niet vlaggen

Kirchhoff raakt bijna compleet uit beeld. Af en toe krijgt hij een invalbeurt. Zijn situatie bij FC Groningen wordt met de week uitzichtlozer. Net als voor de ploeg zelf dat ver wegzakt op de ranglijst en een degradatiekandidaat wordt. Op het moment dat trainer Groenewoud een beroep op hem doet als grensrechter bij een oefenwedstrijd tegen een amateurteam, is het hem helemaal duidelijk dat er geen toekomst meer is voor hem in het Oosterpark. ‘Groenewoud vroeg wie er wilde vlaggen. Niemand stak de vinger op. Toen werd er geloot. Ik zei dat ik daar niet aan meedeed. Ik was gekomen om te voetballen en niet om te vlaggen. Dat was het begin van het einde, want het is tussen mij en Groenewoud nooit meer goed gekomen.’

FC Groningen degradeert naar de Eerste Divisie. Het duurt zes seizoenen voordat de FC terugkeert op het hoogste niveau. Kirchhoff speelt in die jaren bij de amateurs van ASVB in Blijham. Later speelt hij nog bij PJC. Bij dezelfde club behaalt hij als trainer mooie successen. Zijn voetballoopbaan sluit hij af bij VV Bellingwolde. Elke maandag is hij als vrijwilliger actief bij de club in zijn woonplaats.

Dat 'jong' kon goed voetballen

In 2005 loopt Kirchhof samen met een hoop andere spelers op het veld bij het afscheid van het Oosterparkstadion. Een van de oud-spelers vraagt of trainer Groenewoud ook komt. 'Piet Fransen zei toen dat ie dat niet hoopte want dan zou hij hem alsnog op z'n bek slaan. Die trainer heeft de carrière van Klaas kapot gemaakt want dat 'jong' kon zo goed voetballen. Dat vergeet ik nooit weer dat zo'n man dat zegt.'

Lees ook:

- Alles over 50 jaar FC Groningen