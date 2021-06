Rechter: OM levert prutswerk, verdachte mag naar huis

Een 36-jarige Pool, die verdacht wordt van het neersteken een landgenoot in Foxhol mag in afwachting van zijn proces naar huis. Er zijn geen ernstige bezwaren meer om de man langer voor poging tot doodslag vast te houden, zei een rechter donderdag.

De rechter was overduidelijk 'not amused' over de werkwijze van het Openbaar Ministerie in deze zaak. 'Het OM levert prutswerk en dat geldt volgens mij ook voor het politieonderzoek', aldus de rechter.

Voor de inhoudelijke behandeling van de zaak was twee uur uitgetrokken. De officier van justitie vroeg echter direct aan het begin van de zitting om uitstel. Het onderzoek was nog niet klaar, waardoor er te weinig bewijslast lag voor een eventuele veroordeling. Het is volgens de officier per ongeluk als zittingsrijp op de agenda gezet. Maar dat is nog niet het geval. Het had een pro forma-zitting (een inleidende zitting) moeten zijn.

Meer onderzoek nodig

De officier van justitie wil onder meer een aanvulling op het letselrapport en een uitgebreider forensisch onderzoek naar het DNA van de verdachte op het mes, dat is gebruikt. Alleen dat laatste is toegewezen door de rechtbank. 'Ik probeer mijn ergernis en mijn ongenoegen te onderdrukken', zei de rechter.

Eerder tijdens een raadkamerzitting werd gemeld dat het onderzoek klaar was, het wachten was nog op het letselrapport. We zijn een uur kwijt, dat ook besteed had kunnen worden aan een andere zaak.

Stomdronken

De steekpartij gebeurde op 27 februari in een woning aan de K. Nieboerweg in Foxhol. Een van de vier Poolse bewoners was jarig en dat werd gevierd met een paar vrienden. Twee bezoekers kregen ruzie en stak de ander neer. Er werden zes personen aangehouden. Vijf mochten kort daarop weer naar huis. Alleen de 36-jarige verdachte bleef vastzitten. Donderdag tijdens de zitting werd duidelijk dat hij niet had bekend. Hij was te stomdronken om iets te verklaren, zei de officier van justitie.

Wanneer de volgende zitting is, is niet bekend.

