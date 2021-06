Eindexamenuitslag: Jessica, Tessa én Koen vieren feest

Wij volgenden de afgelopen weken drie eindexamenleerlingen van De Lindenborg in Leek: Jessica Snip uit Nuis, Tessa van der Kaap uit Marum en Koen Klunder uit Leek. Ze hoopten alle drie hun havo-diploma te halen en: dat is gelukt.

Koen zit te gamen terwijl hij wacht op de uitslag (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Ik ben maar rondjes om het huis gaan lopen Tessa van der Kaap

Zelfverzekerd of zenuwachtig?

Jessica was vooraf al vol vertrouwen. 'Ik sta er eigenlijk best wel goed voor, dus daar ben ik ook wel heel tevreden mee. Als ik gewoon mijn examens goed maak, komt er een diploma aan', zei ze toen. Ze kreeg gelijk en is met goede cijfers geslaagd.

Ook Tessa had vertrouwen, want op haar lijst prijkte geen enkele onvoldoende. Toch was ze zenuwachtig voor de uitslag. 'Ik ben maar rondjes om het huis gaan lopen en bij de buren langs gegaan om wat te kletsen.' Maar de zenuwen waren niet nodig; ze is geslaagd.

Koen had er vooraf niet zo'n goed gevoel over. 'Ik heb maar twee onvoldoendes en dat zijn vijfjes, dus op zich is dat niet heel slecht, maar het is ook natuurlijk niet het beste.' Het pakte gunstig voor hem uit. 'De examens gingen niet heel erg goed, maar waarschijnlijk met die ene die ik weg mocht laten vallen, is het me gelukt’, lacht hij.

De kandidaten van dit jaar krijgen meer kansen om hun diploma te halen. Ze mogen een extra vak herkansen en eventueel een onvoldoende wegstrepen; dat vak telt dan niet mee.

En wat nu?

Jessica Snip wil naar het conservatorium voor de opleiding docent muziek, vertelde ze eerder al.

'Muziek is onder de jeugd niet heel populair meer; dat vind ik jammer. Het lijkt me leuk om anderen te inspireren met muziek.' Ze moest een toelatingsexamen en motivatiegesprek doen; die zijn inmiddels achter de rug.

'Ik ben toegelaten tot de vooropleiding. Ze zagen wel een docent muziek in mij, maar er moeten qua muziektheorie en het spelen nog wat puntjes op de i worden gezet.'

Ze is blij met de uitkomst. 'Misschien is dit nog wel beter voor mij dan gelijk beginnen aan een hbo-opleiding. Toch na zo'n gek jaar alles even herhalen en doorgroeien.'

Tessa van der Kaap gaat verpleegkunde (hbo-v) doen aan de Hanzehogeschool. 'Het is heel breed en dan hoop ik dat ik erachter kom: oh ja, die kant wil ik op, bijvoorbeeld naar de ouderen. Dan kan ik me daarin specialiseren.'

Koen Klunder twijfelt nog over zijn toekomst, maar wil in elk geval iets in de sociale hoek doen. Als hij slaagt kan hij naar het hbo, maar het mbo past misschien wel beter bij hem, vindt hij zelf. Eerst genieten van zijn diploma. ‘Heerlijk, ik had dit niet verwacht, helemaal top.'

